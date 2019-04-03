Токаев призвал обратить пристальное внимание на проблемы детей-аутистов

"У многих нет законной возможности получать пенсию, пособия по инвалидности, алименты. Люди не могут выехать за рубеж из-за штрафа, который они не могут оплатить. Оформление кредита или продажа квартиры тоже становится неразрешимой проблемой. Для некоторых это становится поводом задуматься о смене гражданства".