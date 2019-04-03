Токаев призвал обратить пристальное внимание на проблемы детей-аутистов

Глава государства напомнил, что 2 апреля отмечается Всемирный день распространения информации об аутизме.
Проблемы таких детей требуют пристального внимания с целью их полноправной интеграции в наше общество. Среди них очень много способных детей. Благодарен НПО за большую работу в этом направлении. Будем поддерживать их", - написал Токаев в Twitter.
Напомним, что сегодня в Казахстане отмечают всемирный день распространения информации о проблеме аутизма. Основная миссия - обратить внимание общества на проблемы людей с аутизмом, дать почувствовать родителям этих детей, что они не одни, а главное - помочь детям в социализации и возможности вести полноценный образ жизни и добиваться успеха в жизни.
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