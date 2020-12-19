Токаев призвал партнеров по СНГ реанимировать экономические связи

Нур-Султан. 18 декабря. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня в ходе заседания Совета глав государств СНГ выступил с рядом инициатив, передает Kazakhstan Today.

Одной из первостепенных задач СНГ Касым-Жомарт Токаев назвал реанимацию деловой активности и экономических связей стран Содружества, сообщила пресс-служба Акорды.

В этих условиях наш абсолютный приоритет - сохранение социально-экономической стабильности, поддержание уровня доходов и занятости населения. Однако этого невозможно достичь без перезапуска всего комплекса торгово-экономических отношений. Необходима активизация усилий по дальнейшей либерализации взаимной торговли, устранению барьеров и ограничений. Важно сфокусироваться на привлечении инвестиций, эффективном использовании транзитно-транспортного потенциала, углублении промышленной кооперации, развитии горизонтальных связей регионов", - подчеркнул глава государства.

В то же время президент Казахстана отметил, как важно завершить согласование Соглашения о свободной торговле услугами и его ключевого элемента - Раздела об инвестициях, который принесет реальную выгоду каждому государству.

Отдельно глава государства остановился на охране окружающей среды, внедрении "зеленых" решений, а также развитии новых цифровых технологий. Казахстан в качестве председателя в Межгосударственном экологическом совете СНГ в 2021 году предлагает изучить возможность сближения подходов и гармонизации национальных законодательств в этой сфере, а также создать специальную рабочую группу по вопросам цифровизации.

Президент акцентировал внимание глав государств на обеспечении региональной безопасности и стабильности. По его мнению, устойчивое развитие и прогресс невозможны в условиях напряженности и взаимного недоверия в межгосударственных отношениях.

Хочу еще раз подчеркнуть, что соглашение о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, достигнутое усилиями президента Азербайджана Ильхама Гейдар оглы Алиева и премьер-министра Армении Никола Воваевича Пашиняна, при самом активном и решающем посредничестве Владимира Путина, является единственно верным решением в сложившейся критической ситуации. Надеюсь, что это историческое соглашение будет способствовать установлению долгосрочного мира в регионе. По сути дела, потушен очаг конфликта в постсоветском пространстве, отравлявший политическую атмосферу в Содружестве на протяжении всего его существования", - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Он подчеркнул, что в это сложное время крайне важное значение приобретает тесное взаимодействие наших стран.

Да, мы отличаемся друг от друга по экономическим потенциалам, наше историческое мировоззрение, и даже, как показал Нагорно-Карабахский конфликт, геополитическое мировоззрение тоже может быть разным. Но главное состоит в том, что народы наших стран желают жить в мирной обстановке, дружить друг с другом. Наша задача - не допускать ситуаций, которые могли бы разъединять наши народы, а искать пути и возможности для налаживания взаимовыгодного сотрудничества, сближения государств СНГ в условиях стратегической турбулентности. Нам следует продумать вопросы многостороннего взаимодействия в постпандемическом мире со всеми его вызовами и сложностями", - призвал президент РК.

Он указал на то, что усилиями основателей СНГ постсоветское пространство удалось уберечь от масштабного кровопролития в тот тяжелый, во многом противоречивый период нашей общей истории. Теперь общая задача стран состоит в дальнейшем укреплении потенциала СНГ в новых геополитических реалиях. При этом необходимо усиливать его позиции на международной арене.

В качестве важного вклада в обеспечение стабильности в регионе Казахстан на посту председателя СВМДА в 2020-2022 годах планирует приложить все усилия для его преобразования в полноценную Организацию по безопасности и развитию в Азии (ОБРА).

В пресс-службе также проинформировали, что по итогам заседания был подписан ряд документов, в том числе Концепция дальнейшего развития СНГ и План основных мероприятий по ее реализации, Совместное заявление глав государств - участников Содружества Независимых Государств по случаю 75-й годовщины создания Организации Объединенных Наций, Совместное заявление глав государств - участников Содружества Независимых Государств о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности.

С учетом современных реалий в Концепции дальнейшего развития СНГ расширены направления взаимодействия в экономической, политической, культурно-гуманитарной сферах. В документ вошли вопросы разработки и реализации кооперационных проектов в сельском хозяйстве, легкой промышленности, производстве строительных материалов, ювелирной промышленности, развития общих рынков отдельных видов продукции. Страны СНГ также договорились углублять сотрудничество в сфере цифровых технологий, использования космического пространства. В культурно-гуманитарной части предусматривается активизация сотрудничества в сфере здравоохранения, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, работы с молодежью.

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