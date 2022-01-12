Система Orphus

Токаев произвел ряд новых назначений

06.01.2022, 16:14 706
Токаев произвел ряд новых назначений
НУР-СУЛТАН. 6 ЯНВАРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев произвел ряд новых назначений в правительстве, госохране и военном командовании, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Президент сменил главу агентства по стратегическому планированию и реформам. Им стал Асет Иргалиев, который ранее руководил министерством национальной экономики. Кайрат Келимбетов, который ранее возглавлял агентство, указом главы государства снят с должности, сообщает Акорда.
 
Исполняющим обязанности заместителя начальника службы государственной охраны республики Казахстан - командующего силами особого назначения назначен Айткурман Омарбеков.
 
Также от должности управляющего Международным финансовым центром "Астана" освобожден Кайрат Келимбетов.
 

новости по теме

В Алматы бандиты целенаправленно расстреляли и вывели из строя 493 камеры

12.01.2022, 19:46 501
АЛМАТЫ. 12 ЯНВАРЯ - Президент посетил Центр оперативного управления департамента полиции Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Касым-Жомарту Токаеву рассказали о роли Центра оперативного управления в обеспечении правопорядка и безопасности жителей и гостей города, сообщает пресс-служба Акорды. 
 
Центр использует возможности видеонаблюдения с целью непрерывного круглосуточного сбора и анализа информации об оперативной обстановке на территории города, а также осуществления профилактики правонарушений.
 
Президенту доложили, что в ходе террористических атак бандитами целенаправленно были расстреляны и выведены из строя 493 камеры, установленные на 20 улицах Алматы, уничтожено техническое оборудование, обеспечивающее связь и управление системой видеонаблюдения. Правительственной комиссии и акимату было поручено восстановить работу всех систем контроля. Планируется, что порядок в городе будут обеспечивать до 10 тысяч камер наблюдения.
 
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел заседание оперативного штаба в Алматы. Также глава государства встретился с родственниками полицейских и военнослужащих, погибших в ходе трагических событий.
 
Помимо этого, в ходе рабочей поездки в Алматы глава государства посетил городскую больницу скорой неотложной помощи.
 

Токаев посетил больницу скорой неотложной помощи в Алматы

12.01.2022, 19:30 1956
Токаев посетил больницу скорой неотложной помощи в Алматы
Фото: www.akorda.kz
АЛМАТЫ. 12 ЯНВАРЯ - В ходе рабочей поездки в Алматы глава государства посетил городскую больницу скорой неотложной помощи, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Посещая палаты травматологического отделения, Касым-Жомарт Токаев побеседовал с пострадавшими во время террористической атаки, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Президент поинтересовался состоянием здоровья раненых и пожелал им скорейшего выздоровления, а также побеседовал с медицинскими работниками. Всем пострадавшим сотрудникам силовых структур будет оказана поддержка.
 
Как сообщили врачи, всем пострадавшим в ходе беспорядков была оказана своевременная медицинская помощь в полном объеме.
 
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел заседание оперативного штаба в Алматы. Также глава государства встретился с родственниками полицейских и военнослужащих, погибших в ходе трагических событий.
 

Президент встретился в Алматы с семьями погибших сотрудников силовых структур

12.01.2022, 19:22 1086
Фото: akorda.kz
АЛМАТЫ. 12 ЯНВАРЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев встретился с родственниками полицейских и военнослужащих, погибших в ходе трагических событий в Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Глава государства вновь выразил свои соболезнования и побеседовал с членами семей. Президент отметил, что со стороны государства им будет оказана всяческая поддержка, сообщает пресс-служба Акорды.
 

Они настоящие герои, пожертвовали своей жизнью ради безопасности нашего народа, ради будущих поколений, граждан нашей страны. Мы восхищены их подвигом, будем всегда помнить. Они навсегда останутся в памяти нашего народа. Я даю слово, что все ваши семьи не останутся без внимания. Мы будем оказывать постоянную помощь, будь это жилищные условия, направление детей на учебу", - сказал президент. 

 
Затем Касым-Жомарт Токаев лично вручил родственникам награды, которых их мужья и отцы были удостоены за проявленную отвагу и самоотверженность при исполнении воинского и служебного долга, за подвиги, совершенные при защите интересов государства.
 
В частности, орден "Айбын" ІІ степени был вручен вдове и сыну начальника кафедры Пограничной академии КНБ Андрея Кабдинова, орден "Айбын" ІІІ степени - вдове полицейского-водителя управления полиции Алмалинского района Алматы Алена Асылханова, а также вдове полицейского-водителя управления полиции Алмалинского района Алматы Рината Камбетова.
 
Родные и близкие погибших от рук бандитов высказали надежду, что подобные трагические события больше не повторятся в нашей стране.
 
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел заседание оперативного штаба в Алматы.
 

Токаев: восстановить Алматы - дело чести для меня

12.01.2022, 17:09 6791
Токаев: восстановить Алматы - дело чести для меня
Фото: akorda.kz
АЛМАТЫ. 12 ЯНВАРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел заседание оперативного штаба в Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY со ссылкой на пресс-службу Акорды
 
В своем выступлении глава государства отметил, что приехал в Алматы, чтобы лично оценить масштабы последствий террористической атаки на крупнейший город нашей страны. 
 

Вы знаете, Алматы - мой родной город. Здесь я родился, учился. Сейчас перед нами стоит задача в самое короткое время восстановить этот город. Это, можно сказать, дело чести для меня как президента и как гражданина нашего государства. У меня нет никаких сомнений, что город будет восстановлен, причем перед правительством стоит задача, чтобы город выглядел еще лучше, чем раньше. Надо очень хорошо поработать", - сказал Токаев. 

 
Он поручил правительственной комиссии совместно с акиматом Алматы в кратчайшие сроки восстановить объекты инфраструктуры, в том числе здания государственных органов, правоохранительных и специальных структур, системы видеонаблюдения. Также президент распорядился оказать поддержку пострадавшим предпринимателям. 
 
Глава государства также сообщил о предстоящем выводе подразделений объединенного миротворческого контингента ОДКБ. 
 

Завтра начинается организованный вывод миротворческого контингента ОДКБ. У меня были переговоры с руководителями соответствующих государств. Пользуясь возможностью, я хотел бы выразить признательность командованию контингента за проделанную работу в течение этих нескольких дней. Само пребывание миротворческого контингента ОДКБ в Казахстане, в том числе в Алматы, сыграло очень большую роль с точки зрения стабилизации ситуации в нашей стране. Безусловно, это имело большое психологическое значение для отражения агрессии террористов и бандитов. Миссия оценивается как очень успешная. Еще раз выражаю благодарность моим коллегам – главам государств", – отметил президент.

 
На заседании Токаеву доложили, что благодаря его решению направить в Алматы миротворцев город был спасен и отбит от террористов. В настоящее время проводится активное восстановление всех сфер жизнедеятельности города.
 
По словам акима города Бакытжана Сагинтаева, все объекты теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и газоснабжения Алматы работают в штатном режиме. Возобновляют работу объекты торговли, общепита, рынки, АЗС и промышленные предприятия, запущен общественный транспорт. 
 
Из пострадавшего здания акимата 14 городских управлений передислоцированы в резервные здания, а также в подведомственные организации. Ведется работа по оценке ущерба и потерь, понесенных в ходе беспорядков. 
 
По итогам заседания правительственной комиссии совместно с акиматами поручено в кратчайшие сроки восстановить объекты во всех регионах, наладить бесперебойную работу транспорта, снабжение продовольствием, а также обеспечить возобновление деятельности объектов малого и среднего бизнеса.
 

МИОР: в Казахстане усилят мониторинг соцсетей

12.01.2022, 16:48 6226
МИОР: в Казахстане усилят мониторинг соцсетей
Фото: pexels.com
НУР-СУЛТАН. 12 ЯНВАРЯ - Министерство информации и общественного развития РК намерено усилить мониторинг интернет-пространства и соцсетей на предмет выявления радикального религиозного контента. Об этом сегодня на заседании правительства сообщил глава ведомства Аскар Умаров, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В числе основных задач министр назвал снижение числа приверженцев деструктивных и радикальных религиозных взглядов и активизацию профилактической и реабилитационной работы. 
 
По его словам, ведомство намерено усилить информационно-разъяснительную работу среди целевых групп населения, подверженных риску вовлечения в радикальную идеологию; организовать профилактическую и контрпропагандистскую работы в информационном поле, с упором на соцсети. 
 
Кроме того, МИОР усилит постоянный мониторинг интернет-пространства на предмет выявления радикального религиозного контента, а также профилактику и контрпропаганду религиозного экстремизма в социальных сетях.
 
Министерство также намерено вести дальнейшую реабилитационную работу с последователями деструктивных религиозных течений, в том числе с женщинами, возращенными из зон террористической активности в рамках спецоперации "Жусан".
 
Напомним, сегодня на заседании нового кабмина премьер-министр РК Алихан Смаилов дал ряд конкретных поручений министрам
 

Токаев прибыл в Алматы

12.01.2022, 15:13 12326
Токаев прибыл в Алматы
Фото: akorda.kz
АЛМАТЫ. 12 ЯНВАРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с визитом в Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY со ссылкой на официальные СМИ. 
 

Подтверждаем, что президент прибыл в Алматы. Принимал участие в заседании оперативного штаба в Алматы. Также прошла встреча с родными и близкими погибших сотрудников полиции, военнослужащих, выразил соболезнования и вручил награды", - сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.


 

Здания акимата и департамента полиции Алматы взяли под охрану военнослужащие ДШВ

12.01.2022, 13:10 17676
Здания акимата и департамента полиции Алматы взяли под охрану военнослужащие ДШВ
Фото: кадр с видео МО РК
АЛМАТЫ. 12 ЯНВАРЯ - Военнослужащие ДШВ взяли под охрану здания акимата и департамента полиции города Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

С объявлением режима чрезвычайного положения военнослужащие десантно-штурмовых войск взяли под охрану здания акимата и Департамента полиции города Алматы. Они также несут службу на блокпостах по периметру мегаполиса, осуществляя контрольно-пропускной режим въезда и выезда из города", - говорится в описании под видео, размещенном на странице Министерства обороны РК в youtube.


 

Продолжается зачистка населенных пунктов - Токаев

12.01.2022, 11:35 8821

НУР-СУЛТАН. 9 ЯНВАРЯ - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев провел 9 января очередное заседание оперативного штаба, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе заседания с докладами выступили генеральный прокурор, председатель комитета национальной безопасности, и.о. министра внутренних дел. Токаеву доложили об обстановке в стране, сообщается на сайте Акорды.

"Правоохранительными органами и Вооруженными силами принимаются меры по восстановлению порядка и законности в стране, обеспечивается соблюдения режима чрезвычайного положения в регионах. Выставлены блокпосты, объединенному миротворческому контингенту государств-участников ОДКБ под охрану передан ряд стратегических объектов. Силовыми структурами продолжается "зачистка" населенных пунктов. Проводятся оперативные мероприятия по установлению местонахождения и задержанию террористов, сбору и документированию доказательной базы, проведению соответствующих экспертиз", - говорится в сообщении.

В настоящее время возбуждены 125 уголовных дел, в органы полиции доставлены 5,8 тысячи человек, среди них есть значительное количество иностранцев.

Было отмечено, что во всех регионах страны ситуация стабилизирована, установлен контроль над оперативной обстановкой, правоохранительными органами освобождены все ранее захваченные административные здания, восстанавливается работа коммунальных объектов и систем жизнеобеспечения.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что силовыми структурами будут приняты все необходимые меры по полному восстановлению общественного порядка и безопасности в стране.

В ходе заседания главой государства было поручено создать правительственную комиссию по вопросам ликвидации последствий, причиненных в результате беспорядков в отдельных регионах.

Президент поручил оперативно приступить к работам по восстановлению административных зданий, социальных и коммунальных объектов города Алматы и других регионов.

При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Считаете ли вы, что нужно запретить майнинг в РК в связи с возникшим дефицитом электричества для населения целых регионов?

      Архив опросов