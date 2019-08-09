Токаев прокомментировал свой указ о переводе части активов Нацфонда в золото

Нур-Султан. 8 августа. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прокомментировал свой указ о переводе части активов Национального фонда в золото, передает Kazakhstan Today.

В соответствии с моим указом внесены изменения в концепцию формирования и использования средств Нацфонда. Теперь доля золота в сберегательных активах Нацфонда будет составлять до 5%. Это необходимо для повышения сохранности и защиты активов Нацфонда", - пояснил Токаев в Twitter .

Как сообщалось ранее, президент Казахстана подписал указ "О внесении изменения в указ президента Республики Казахстан от 8 декабря 2016 года №385 "О Концепции формирования и использования средств Национального фонда РК". Согласно поправкам, часть активов Нацфонда будет переведена в золото

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