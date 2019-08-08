Часть активов Нацфонда Казахстана переведут в золото

Нур-Султан. 7 августа. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О внесении изменения в указ президента Республики Казахстан от 8 декабря 2016 года №385 "О Концепции формирования и использования средств Национального фонда Республики Казахстан", передает Kazakhstan Today.
Согласно поправкам, часть активов Национального фонда РК будет переведена в золото.
Стратегическое распределение активов сберегательного портфеля направлено на продолжение политики диверсификации активов и предполагает переход от консервативного распределения (80% в облигациях на 20% в акциях) к сбалансированному распределению (60% облигаций, 30% акций, до 5% альтернативных инструментов и до 5% золота), направленному на повышение долгосрочной ожидаемой доходности", - говорится в документе, который был подписан 2 августа и уже введен в действие.
Ранее сообщалось, что активы Нацфонда за год снизились на 1,9%, до $58,2 млрд.
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