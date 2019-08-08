Система Orphus

Часть активов Нацфонда Казахстана переведут в золото

07.08.2019, 14:40 9208
Нур-Султан. 7 августа. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О внесении изменения в указ президента Республики Казахстан от 8 декабря 2016 года №385 "О Концепции формирования и использования средств Национального фонда Республики Казахстан", передает Kazakhstan Today.
 
Согласно поправкам, часть активов Национального фонда РК будет переведена в золото. 
 

Стратегическое распределение активов сберегательного портфеля направлено на продолжение политики диверсификации активов и предполагает переход от консервативного распределения (80% в облигациях на 20% в акциях) к сбалансированному распределению (60% облигаций, 30% акций, до 5% альтернативных инструментов и до 5% золота), направленному на повышение долгосрочной ожидаемой доходности", - говорится в документе, который был подписан 2 августа и уже введен в действие. 


 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая