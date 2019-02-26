За год активы Нацфонда снизились на 1,9%, до $58,2 млрд

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Алматы. 25 февраля. Kazakhstan Today - Активы Национального фонда РК на конец января текущего года достигли $58,2 млрд, передает Kazakhstan Today.

"И хотя это на 0,9% больше, чем в декабре прошлого года, в сравнении с январем 2018 года снижение составило 1,9%. Отрицательная динамика в целом наблюдается с конца 2014 года", - сообщает Finprom.kz .

Золотовалютные резервы Национального банка на конец января 2019 года снизились на 2,4% за год и составили 30,6 млрд долларов США.

За аналогичный период предыдущего года золотовалютные резервы достигли 31,3 млрд долларов США, увеличившись за год на 6,7%.

Общие международные резервы составили 88,8 млрд долларов США.

На конец января 2019 года составляющие в структуре золотовалютных резервов приблизились к балансу. Так, за год активы в СКВ (свободно конвертируемая валюта), традиционно занимающие значительную долю в золотовалютных резервах, снизились на 14,7% и составили 15,6 млрд долларов США, или 50,9%.

Золотые резервы увеличились на 14,8% год к году и составили 15 млрд долларов США, или 49,1% от общего объема золотовалютных резервов. С января 2014 года доля монетарного золота увеличилась с 23,7% до 49,1%. Рост веса золота в ЗВР призван обеспечить защиту от скачков курса валют.

Чистые международные резервы на конец января 2019 года снизились год к году на 2,3% и составили 30,1 млрд долларов США. Максимальное значение в соответствующем периоде в последние годы наблюдалось в 2018 году: тогда в январе их объем составлял 30,8 млрд долларов США, рост за год - 6,8%.

Доля чистых золотовалютных резервов составила 98,4% от суммы валовых международных резервов.

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