Токаев о помощи пострадавшим от паводка: предприниматели из списка Forbes будут закреплены за каждой областьюТокаев о помощи пострадавшим от паводка: предприниматели из списка Forbes будут закреплены за каждой областью
16.04.2024, 18:01 47946
Между Алматы и синьцзянским Инином запущен международный авиамаршрут
Инин стал третьей в СУАР воздушной гаванью, открытой для международных связей
Рассказать друзьям
Алматы. 16 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Между городом Алматы и синьцзянским городом Инином, расположенным в северо-западном Китае, запущен международный пассажирский авиамаршрут.
Таким образом, город Инин стал третьей в СУАР воздушной гаванью, открытой для международных связей после Урумчи и Кашгара. По сообщению аэропорта Инина, рейсы по данному маршруту будут выполняться раз в неделю", - сообщает "Синьхуа".
Также ожидается, что открытие маршрута позволит активизировать обмены между Китаем и Казахстаном в политической, экономической и культурной сферах, а также лучше удовлетворить потребности туристов в путешествиях.
Напомним, соглашение о взаимном освобождении от визовых требований между правительством Республики Казахстан и правительством Китайской Народной Республики, подписанное 17 мая 2023 года в городе Сиане (КНР), вступило в силу 10 ноября прошлого года.
Для справки:
Кульджа, или Инин, - городской уезд в Или-Казахском автономном округе Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР, место пребывания народного правительства автономного округа, информирует wikipedia.org.
Город расположен на северном берегу реки Или приблизительно в 100 километрах к востоку от границы Китая с Алматинской областью Казахстана.
новости по теме
17.04.2024, 08:23 2851
В Казахстане ликвидировали очаг завозного случая холеры
Фото: Минздрав РК
Рассказать друзьям
Алматы. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Санитарно-эпидемиологическая служба Казахстана сообщила о ликвидации очага завозного случая холеры, который зарегистрировали на борту Air Astana на рейсе Дели - Алматы. Заболевшая, гражданка Кыргызстана, успешно прошла лечение и выписана из стационара, наблюдение сняли со 154 контактных, сообщает Министерство здравоохранения РК.
Оперативные действия специалистов санитарно-эпидемиологической службы позволили своевременно выявить и локализовать инфекцию, предотвратив распространение холеры внутри страны. Результаты лабораторных исследований контактных лиц - отрицательные, медицинское наблюдение со 154 человек снято", - говорится в сообщении ведомства.
Всем, кто планирует поездки в страны с высоким уровнем заболеваемости холерой, такие как некоторые регионы Африки и Азии, включая Индию, Афганистан и Пакистан, Министерство здравоохранения рекомендует:
- пить только кипяченую или бутилированную воду;
- избегать использования льда для охлаждения напитков;
- проводить надлежащую термическую обработку продуктов перед употреблением;
- мыть фрукты и овощи только в кипяченой или бутилированной воде;
- поддерживать гигиену рук, мыть их с мылом перед каждым приемом пищи и после посещения уборной;
- купаться только в разрешенных водоемах, избегая попадания воды в рот;
- при появлении первых признаков заболевания обращаться за медицинской помощью немедленно, избегая самолечения.
17.04.2024, 08:12 4211
Токаев о помощи пострадавшим от паводка: предприниматели из списка Forbes будут закреплены за каждой областью
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Костанай. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе рабочей поездки в Костанайскую область президент РК Касым-Жомарт Токаев встретился с представителями бизнеса и волонтерами, оказывающими помощь в ликвидации последствий паводка. Среди них руководители крупных предприятий региона в сферах машиностроения, горнорудной, пищевой и аграрной промышленности, а также местные представители АНК, волонтеры областного молодежного ресурсного центра и студенты, сообщила пресс-служба Акорды.
Особое внимание глава государства уделил важной роли бизнесменов в оказании помощи пострадавшим.
У нас есть очень крупные предприниматели, которые входят в список Forbes. С ними будет проведена беседа. Они будут закреплены за каждой областью, районом, селением и отвечать поименно. Это тоже в их интересах. Ведь они будут видеть результаты своих вкладов. Думаю, что и ваши имена как благотворителей, которые помогают своему народу, также не останутся без внимания государства", - подчеркнул Токаев.
Он отметил, что приоритетной задачей является поддержка малого и среднего бизнеса.
Здесь находятся меценаты. Я очень благодарен вам. Это зов души, проявление гражданской ответственности. Вы делаете это не для награды, а по зову сердца", - сказал президент.
Президент также обратился с благодарностью к волонтерам, подчеркнув, что всегда с большой симпатией относится к ним и всячески будет их поддерживать.
16.04.2024, 20:51 40126
В Минсельхозе рассказали, хватит ли семян на предстоящую посевную
Продкорпорация готова обеспечить пострадавших фермеров семенами
Рассказать друзьям
Астана. 16 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Официальный представитель Министерства сельского хозяйства Олжас Тлебалдин в ходе брифинга в СЦК отметил, что в ведомство начали поступать сообщения о подтоплениях на зерноскладах, где фермеры хранили семена для предстоящей посевной кампании.
Олжас Тлебалдин подчеркнул, что у нацкомпании "Продкорпорация", а также у сельскохозяйственных опытных станций имеется достаточный запас зерна для грядущей посевной кампании.
Продкорпорация готова обеспечить пострадавших фермеров семенами на условиях рассрочки платежей. В случае потребности в семенах аграриям также необходимо обращаться по номерам горячей линии Министерства сельского хозяйства РК", - сообщил представитель МСХ.
В регионах подтопления эвакуировано на безопасные участки 112, 5 тыс. голов сельскохозяйственных животных. Данные по павшему поголовью постоянно обновляются, на сегодняшний день подтверждено 7035 голов, большая часть из которых - это мелкий рогатый скот.
В регионах, где ситуация по паводкам стабилизируется, начали возмещение ущерба владельцам павших сельхозживотных. В частности, в Карагандинской области ущерб по сельхозживотным полностью возмещен. В Костанайской области эта работа начата и на сегодняшний день произведены выплаты по 268 головам сельхозживотных, по другим заявкам работа продолжается", - сказал Олжас Тлебалдин.
16.04.2024, 20:04 40441
Президент вводит режим жесткой экономии государственных средств
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Костанай. 16 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в оперативном штабе, развернутом в городе Тоболе, встретился с жителями сел Костанайского района, пострадавшими от наводнения, сообщает пресс-служба Акорды.
Касым-Жомарт Токаев поблагодарил всех за гражданскую активность и неравнодушие, отметив, что единство народа ярко проявляется в такое сложное время.
Президент сообщил о том, что принял решение ввести режим жесткой экономии государственных средств, для того чтобы направить их гражданам. Он также заверил, что всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь.
Самое главное - это компенсация, и она будет выплачена. Более того, тем, кто потерял жилье или нуждается в ремонте, будут выделены средства. Кто захочет переселиться в квартиры, будем покупать и выдавать квартиры. Кто захочет остаться на месте, но оставаться в опасных местах ни в коем случае нельзя, тем людям мы будем строить типовые дома. Проект таких домов имеется. Эти дома будут строиться в массовом порядке в течение всего лета и до зимы. Я поставил задачу перед правительством, чтобы в наступающие летние месяцы, а также осенью было развернуто строительство и полностью ликвидированы последствия бедствия", - отметил Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства заявил, что за каждым регионом будут закреплены крупные предприниматели страны, для того чтобы преодолеть последствия наводнений.
Ранее Касым-Жомарт Токаев поручил правительству, центральным и местным исполнительным органам отказаться от проведения имиджевых и других крупных мероприятий на время паводков.
16.04.2024, 18:54 46426
Символ казахской степи - Токаев заявил, что запретит отстрел сайгаков
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Костанай. 16 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в оперативном штабе, развернутом в городе Тоболе, сообщил, что отменит решение и запретит изъятие популяции сайгаков, которые являются символами казахской степи, сообщает пресс-служба Акорды.
Напомним, с октября 2023-го по февраль текущего года в Казахстане изъято 42 тыс. сайгаков, или 12% от общей разрешенной к изъятию численности.
В ноябре 2023 года тушенку из мяса сайгаков начали производить в Костанайской области. Мясо перерабатывают на Аркалыкском мясокомбинате. Его привозят по программе промышленного отлова.
В феврале отстрел сайгаков был временно приостановлен. Работа по регулированию популяции животных могут продолжить в следующем году.
Вопрос регулирования численности сайгаков стал одной из наиболее обсуждаемых тем в казахстанском обществе. Не все казахстанцы поддержали идею уничтожения сайгаков и даже создали петицию об отмене отстрела антилоп. Они считают, что сокращать численность сайги категорически нельзя, ведь после такого вмешательства человека они вновь могут оказаться на грани вымирания.
16.04.2024, 17:30 49386
В МВД назвали фейком информацию о "Международном дне насилия"
Рассказать друзьям
Астана. 16 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве внутренних дел Казахстана назвали фейком информацию о "Международном дне насилия", сообщает Polisia.kz.
В TikTok и других социальных сетях распространяется информация о "Международном дне насилия", который якобы состоится 24 апреля. По словам пользователей, в этот день мужчины будут нападать на женщин - слабому полу советуют вооружиться или остаться дома. Как отметили в МВД, рассылка, которая началась с англоязычного поста, является фейком", - проинформировали в полиции.
Сообщается, что в настоящее время установлены два владельца аккаунтов TikTok, которые распространили информацию на территории Республики Казахстан. С ними проведена профилактическая беседа.
Напомним, вчера президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей".
Законом вводятся нормы, ужесточающие ответственность за любые проявления насилия в отношении женщин и детей, а также призванные укрепить институт семьи, безопасность несовершеннолетних.
16.04.2024, 17:00 51051
Президенту доложили о состоянии основных гидротехнических сооружений Костанайской области
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Костанай. 16 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву в ходе его визита в Костанайскую область доложили о состоянии основных гидротехнических сооружений региона, включая Каратомарское, Верхне-Тобольское и Желкуарское водохранилища, сообщает пресс-служба Акорды.
Аким Костанайской области Кумар Аксакалов заверил, что обеспечивается контролируемый сброс воды из водохранилищ в целях предотвращения подтоплений населенных пунктов и инфраструктуры.
Также Касым-Жомарт Токаев совершил облет подтопленных территорий для ознакомления с текущей ситуацией в регионе.
Из 492 сел больше всего от наводнения пострадали 11 населенных пунктов. На сегодня ситуация нормализовалась, однако подтопленным остается 51 дом. Кроме того, размыты 4 моста, 7 участков дорог, повреждено 1414 опор линий электропередачи. В результате возникли временные проблемы с транспортным сообщением между Костанаем и южными районами области, а также с электроснабжением в 13 населенных пунктах", - добавили в пресс-службе.
Напомним, общее число эвакуированных из-за паводков в Казахстане превысило 111 тысяч человек. Спасатели в круглосуточном режиме проводят эвакуацию жителей подтопленных населенных пунктов.
16.04.2024, 13:52 57661
Отказаться от проведения имиджевых и других крупных мероприятий на время паводков поручил Токаев
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Петропавловск. 16 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил правительству, центральным и местным исполнительным органам отказаться от проведения имиджевых и других крупных мероприятий на время паводков, сообщает Акорда.
Об этом глава государства заявил на встрече с жителями Северо-Казахстанской области.
Я отменил крупный международный форум, чтобы сэкономить средства. Мы сократим расходы Всемирных игр кочевников. Отменить такое мероприятие уже невозможно, но бюджет будет значительно сокращен. Кроме того, будет сокращен бюджет проведения и участия нашей страны во Всемирной выставке в Токио", - заявил президент.
Он отметил, что все госорганы должны извлечь уроки из последствий паводков.
У нас не хватает системы раннего предупреждения подобного рода бедствий и соответствующих специалистов. Сейчас буквально на ходу принято решение о подготовке гидротехников", - подчеркнул Токаев.
Токае также пообещал оказать жителям всестороннюю помощь.
На сегодняшний день единовременная выплата осуществляется всем пострадавшим от паводков. После оценки комиссии местному населению будет выплачена компенсация за ущерб имущества. Для жителей, чьи дома не подлежат восстановлению, будет построено новое жилье и подведена вся необходимая инфраструктура. Кроме того, пострадавшим предоставят отсрочки по кредитам и займам.
Мы сейчас переживаем тяжелое время. Это общенациональное бедствие. С другой стороны, положительные признаки уже налицо. Вода постепенно уходит. Думаю, что ближайшие 10 дней будут самыми критическими, но уже сейчас мы принимаем меры по реконструкции всей страны и ликвидации последствий этого бедствия. Как я уже говорил, правительство не оставит никого из граждан без соответствующей заботы. Мы компенсируем все расходы, которые вы понесли в ходе этого затопления. Каждый гражданин, каждая семья будут обеспечены заботой со стороны государства. Это для меня сейчас приоритетная задача", - заявил президент.
Дополнено 16.04.2024, 14.50
После встречи с населением глава государства осмотрел Петропавловский гидроузел.
Построенный в 1973 году объект служит для регулирования стока реки Есиль путем обеспечения заданного режима наполнения и пуска Сергеевского и Петропавловского водохранилищ", - пояснили в пресс-службе президента.
Как сообщил аким региона Гауез Нурмухамбетов, особенностью половодья текущего года стало формирование ледяных заторов, которые вызвали резкое повышение уровня воды. Это привело к разрушению инфраструктуры и подтоплению населенных пунктов, находящихся в пойме реки Есиль.
Также Токаев был проинформирован о подвижном пункте управления с задачей отслеживания обстановки в режиме реального времени. Для этого задействованы разведывательный БПЛА, способный с периодичностью 2,5 часа выдавать информацию на карте местности в 2D-формате, а также дрон со встроенной тепловизионной камерой, который позволяет осуществлять круглосуточный облет и мониторинг изменений паводковой ситуации.
Директор РГП ПХВ "Казводхоз" по Северо-Казахстанской области Шугаип Ибатуллин сообщил президенту о том, что Сергеевское водохранилище в 2022 году прошло многофакторную проверку, его техническое состояние признано удовлетворительным. На сегодняшний день оба водохранилища в регионе работают согласно штатному расписанию.
Дополнено 16.04.2024, 15.50
В завершение рабочей поездки в СКО Касым-Жомарт Токаев встретился со спасателями, волонтерами и бизнесменами, оказывающими помощь пострадавшим от наводнения. Президент отметил высокую сплоченность жителей региона во время чрезвычайной ситуации и выразил благодарность всем гражданам, вовлеченным в борьбу с природной стихией.
Напомним, в настоящее время в СКО затопило более двух тысяч жилых домов. Эвакуировано 10 345 человек.
Общее число эвакуированных из-за паводков в Казахстане превысило 111 тысяч человек. Эвакуация жителей ведется круглосуточно.
Читаемое
17.04.2024, 08:12 17.04.2024, 08:234691В Казахстане ликвидировали очаг завозного случая холеры 17.04.2024, 09:30756Завысившему стоимость строительства водопровода в Алматы подрядчику добавили работы за свой счет 17.04.2024, 09:5721Автобус упал в воронку: Суд установил 100-процентную вину компании "Майкаинзолото" 12.04.2024, 11:11244446Обвал дорожного полотна произошел на трассе в ВКО 12.04.2024, 16:39235416Очередное избиение женщины попало на камеру наблюдения в Алматы 11.04.2024, 16:26222721Перенос выходных дней планируется на майские праздники в Казахстане 10.04.2024, 15:03205801Как пострадавшим от паводков казахстанцам получить компенсацию потерь - порядок действий 13.04.2024, 11:53202411В Минздраве заверяют, что паводки не повлияли на качество питьевой воды в Казахстане 12.04.2024, 11:11244446Обвал дорожного полотна произошел на трассе в ВКО 12.04.2024, 16:39235416Очередное избиение женщины попало на камеру наблюдения в Алматы 11.04.2024, 16:26222721Перенос выходных дней планируется на майские праздники в Казахстане 05.04.2024, 16:37215576Казахстан и Узбекистан совместно реализуют 60 проектов с портфелем инвестиций более $2,5 млрд 25.03.2024, 12:18206326Взорвать "Мону Лизу" и памятники искусства в Лувре угрожали злоумышленники
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Казахстанцы жалуются на плохое содержание спортивных объектов, в особенности высокогорного комплекса “Медеу”. Считаете ли вы, что “Медеу” и другие спортобъекты, которые переданы в управление частным компаниям, необходимо вернуть в госуправление?