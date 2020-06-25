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Токаев прокомментировал участие в Параде Победы

24.06.2020, 18:42 34885
Токаев прокомментировал участие в Параде Победы
Нур-Султан. 24 июня. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев прокомментировал свое участие в прошедшем сегодня в Москве Параде, посвященном 75-летию Победы, передает Kazakhstan Today. 
 

По приглашению президента России В. Путина посетил военный парад в Москве, посвященный 75-летию Великой Победы. В числе военных расчетов по Красной площади прошли и военнослужащие десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Казахстана", - написал Токаев в Twitter.

 
Глава Казахстана также возложил венок к могиле Неизвестного солдата у стен Кремля в память о воинах, погибших в годы Великой Отечественной войны. 
 

Их подвиг навсегда останется в наших сердцах", - отметил он.

 

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