Токаев прокомментировал участие в Параде Победы

По приглашению президента России В. Путина посетил военный парад в Москве, посвященный 75-летию Великой Победы. В числе военных расчетов по Красной площади прошли и военнослужащие десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Казахстана", - написал Токаев в Twitter.
Глава Казахстана также возложил венок к могиле Неизвестного солдата у стен Кремля в память о воинах, погибших в годы Великой Отечественной войны.
Их подвиг навсегда останется в наших сердцах", - отметил он.
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