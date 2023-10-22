21.10.2023, 09:05 68206
Токаев провел назначения в Генпрокуратуре
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Астана. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжения о назначениях в Генеральной прокуратуре, сообщает Акорда.
Койгелдиев Галымжан назначен заместителем генерального прокурора Республики Казахстан.
До нынешнего назначения Койгелдиев занимал пост руководителя аппарата генерального прокурора.
Кроме того, Суиндиков Нурдаулет назначен председателем комитета по возврату активов Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.
Ранее Суиндиков занимал должность начальника службы международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры.
Напомним, что в Казахстане приступил к работе Комитет по возврату незаконно вывезенных активов.
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20.10.2023, 19:44 88726
Кайрат Боранбаев выходит на свободу
Фото: Instagram/kairat4
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Кокшетау. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Суд заменил осужденному Кайрату Боранбаеву наказание на ограничение свободы, сообщает пресс-служба Зерендинского районного суда Акмолинской области.
Суд удовлетворил ходатайство и заменил неотбытую часть наказания на ограничение свободы.
При замене наказания суд учел следующие обстоятельства:
- осужденный отбыл установленную законом 1/3 часть (2 года 4 месяца 5 дней) срока наказания;
- виновный полностью возместил причиненный государству ущерб, активно сотрудничал со следствием и раскаялся в содеянном;
- в период нахождения под стражей характеризовался положительно. Администрация учреждения представила соответствующие документы и поддержала ходатайство.
В соответствии с решением суда Боранбаев будет находиться под пробационным контролем.
Ранее Кайрат Боранабаев передал государству нефтяное месторождение "Каражанбас Северный", газораспределительную компанию "Азия Газ Чунджа" и завод "Сервисный центр "КазТурбоРемонт".
В рамках в рамках добровольного сотрудничества со следствием осужденный олигарх вернул государству государству гостиничный комплекс стоимостью 1,4 млрд тенге, офисные помещения, торгово-развлекательный комплекс, а также физкультурно-оздоровительная сеть в Алматы, перевел выведенные за рубеж $66 млн в Фонд поддержки инфраструктуры образования. Кроме того, Акционеры Phystech II передали 100% простых акций компании государству. По состоянию на 3 октября 2023 года держателем акций предприятия являлось ТОО "КазСтройПроект-А". По данным СМИ, ранее акционером компании было ТОО "Холдинговая компания "КазТурбоРемонт". Его владельцем был бизнесмен Кайрат Боранбаев.
В Минфине рассказали, что будет с конфискованным имуществом Кайрата Боранбаева.
20.10.2023, 16:55 93031
Токаев: Важно сохранить баланс между открытостью геологической сферы для инвестиций и интересами государства
Отрасль нуждается в новом импульсе, особенно в части геологоразведки и комплексного изучения недр
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Астана. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с заслуженными деятелями геологической отрасли страны - академиком Национальной академии наук Серикбеком Даукеевым, президентом ТОО "Меридиан Петролеум" Балтабеком Куандыковым, директором Института геологических наук имени К.И. Сатпаева Героем Жолтаевым и президентом общественного объединения "Академия минеральных ресурсов" Булатом Ужкеновым, сообщает Акорда.
На встрече президент отметил, что геологическая отрасль является основой поступательного развития всего недропользования и важной составляющей экономики страны.
По мнению главы государства, отрасль нуждается в новом импульсе, особенно в части геологоразведки и комплексного изучения недр. Поэтому в недавнем послании перед правительством поставлена задача довести площадь геолого-геофизической изученности к 2026 году до 2,2 млн квадратных километров.
В целях привлечения иностранных инвесторов, капитала и современных технологий в геологоразведку принимаются комплексные меры. При этом важно сохранить баланс между открытостью геологической сферы для инвестиций и обеспечением интересов государства", - подчеркнул Токаев.
Также в ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы геологической отрасли и предложения по ее стимулированию.
В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность ветеранам за их весомый вклад в развитие отечественной геологии.
20.10.2023, 08:29 109716
Информсистемы отслеживания лекарств и единой очередности в детсады запустят в Казахстане в 2024 году
Фото: Depositphotos
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Астана. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Информационную систему по контролю лекарственных средств и единую базу учета очередности в детские сады запустят в Казахстане в следующем году. Соответствующие цифровые решения презентованы премьер-министру РК Алихану Смаилову на совещании в правительстве.
Система отслеживания лекарственных средств позволит решить сразу ряд задач. В частности, исключить возможности приписок и ложных списаний препаратов в медорганизациях, вести мониторинг розничных цен, остатков и сроков годности лекарств.
Для полного контроля на каждую упаковку будет наноситься двухмерный уникальный код Data Matrix. В результате появится возможность отслеживать полный оборот препаратов по республике в онлайн-режиме с момента производства и до использования.
Система значительно снизит риск теневой торговли лекарственными средствами и поможет эффективно планировать их централизованный закуп. В целом на платформе можно отслеживать запас препаратов вплоть до количества таблеток", - сказал вице-министр здравоохранения Бейбут Есенбаев.
Было отмечено, что повышение прозрачности в данной сфере позволит выявить возможную контрафактную продукцию, а также контролировать утвержденные розничные цены на лекарства.
Жители страны будут полностью защищены от подделок. Потребитель может не сомневаться в легальности приобретаемых лекарственных препаратов, их безопасности для жизни и здоровья", - подчеркнула заместитель премьер-министра Тамара Дуйсенова.
В настоящее время проект реализуется в пилотном режиме. Внедрить систему контроля планируется с июля 2024 года.
Премьер-министр поручил детально проработать весь функционал платформы, чтобы она была максимально эффективной и при этом удобной в использовании на уровне больниц, поликлиник, сельских объектов здравоохранения и аптек.
Главе правительства также презентовали единую базу учета очередности в детские сады. Она разработана для удобства родителей и обеспечения полной прозрачности распределения мест в дошкольные организации.
Через государственный портал Egov.kz или мобильные приложения банков второго уровня можно будет выбрать до четырех детских садов для постановки ребенка в очередь и затем отслеживать статус своей заявки в режиме онлайн. Как только в одном из учреждений освободится место, родителю будет направлено соответствующее уведомление. В целом вся процедура от выбора садика до заключения договора будет проходить в электронном формате.
Премьер-министр подчеркнул, что система должна работать таким образом, чтобы исключить двойную очередность в дошкольные организации и сопутствующие коррупционные риски.
Сейчас данное цифровое решение тестируется в пилотном режиме. Запуск единой базы намечен на январь 2024 года.
Ранее президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил создать условия для развития искусственного интеллекта в Казахстане.
19.10.2023, 17:52 143686
В Казахстане утвердили концепцию развития языковой политики до 2029 года
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Астана. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство Республики Казахстан приняло постановление от 16 октября 2023 года № 914 "Об утверждении Концепции развития языковой политики в Республике Казахстан на 2023 - 2029 годы".
Утвердить прилагаемую Концепцию развития языковой политики в Республике Казахстан на 2023-2029 годы", - сообщается в тексте постановления.
Согласно документу, доля населения, владеющего государственным языком, к 2029 году составит 84%; доля сотрудников организаций, предоставляющих государственные услуги, сотрудников национальных компаний, владеющих государственным языком на уровне В1 по системе КАЗТЕСТ, к 2029 году составит 43%; доля телепрограмм, транслируемых на государственном языке на государственных телеканалах, к 2029 году составит 84%; доля казахскоязычного контента в государственных средствах массовой информации к 2029 году составит 86%.
С полным текстом документа можно ознакомится по ссылке.
Ранее сообщалось, что в Казахстане планируют установить уровни владения казахским языком.
Также с нового учебного года в Казахстане введут ежегодный экзамен по казахскому языку. Экзамен вводится для учеников 5-8-х и 10-х классов средней школы, а также в организациях технического, профессионального и послесреднего образования.
19.10.2023, 17:16 146141
Эксперты из Китая проведут аудит казахстанской ветеринарной системы
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Астана. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан и Китай договорились о проведении визита представителей государственного таможенного комитета Китайской Народной Республики для проведения аудита ветеринарной системы и инспекции предприятий заинтересованных в экспорте животноводческой продукции, сообщает пресс-служба Комитета ветеринарного контроля и надзора.
В ходе переговоров казахстанской ветеринарной службы с главным таможенным управлением КНР были обсуждены детали предстоящего аудита ветеринарной системы и программу посещения объектов производства животноводческой продукции.
Вместе с тем китайская сторона пожелала увидеть при инспектировании предприятия всю цепочку от содержания сельскохозяйственных животных до пункта отправки продукции в экспорт.
Мы надеемся, что в ближайшее время мы сможем снять ограничения по ящуру и гриппу птиц, введенные ГТУ КНР в отношении Казахстана, что даст возможность казахстанским производителям расширить рынки сбыта своей продукции", - отметил руководитель Комитета ветеринарного контроля и надзора Бауржан Абызбаев.
Подчеркивается, что снятие ограничений по ящуру и гриппу птиц является одним из приоритетных направлений работы казахстанской ветеринарной службы. Это позволит увеличить экспорт животноводческой продукции в Китай, который является одним из крупнейших рынков сбыта для казахстанских производителей.
Напомним, Казахстан заинтересован в экспорте мяса в Китай.
19.10.2023, 11:22 160966
В Павлодаре отменили 11 незаконных договоров о госзакупках на 6 млрд тенге
Руководитель отдела строительства акимата города Павлодара привлечен к административной ответственности
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Павлодар. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Павлодарской области установлены факты заключения незаконных договоров о государственных закупках, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Общая сумма договоров, необоснованно заключенных с филиалом РГП "Енбек-Оскемен" и ТОО "КазСтройСервис" из одного источника, составила 6 млрд тенге", - говорится в информации ведомства.
По акту надзора городской прокуратуры департаментом внутреннего государственного аудита проведена претензионно-исковая работа.
Решениями специализированного межрайонного экономического суда Павлодарской области 11 договоров признаны недействительными", - отметили в прокуратуре.
Руководитель отдела строительства акимата города Павлодара привлечен к административной ответственности по статье 207 КоАП "Нарушение законодательства о госзакупках". Ему грозит штраф в размере 50 МРП (172 500 тенге).
Ранее сообщалось, что в Казахстане с начала года госаудит выявил нарушения в госзакупках на 194 млрд тенге.
19.10.2023, 11:07 162611
Об основах новой общественной этики в Казахстане рассказал Токаев
Президент поздравил участников с открытием XI Гражданского форума
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Астана. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев обратился к участникам открывшегося сегодня XI Гражданского форума, сообщает Акорда.
За двадцать лет эта диалоговая площадка показала свою востребованность и эффективность. Созидательные инициативы и конструктивные предложения, выдвигаемые на форуме, вносят большой вклад в развитие гражданского общества и укрепление общенационального диалога", - отметил президент.
Он подчеркнул, что неправительственные и благотворительные организации, гражданские активисты и волонтеры показывают пример солидарности и деятельного патриотизма, всецело содействуют сохранению единства и согласия в стране, активно участвуя в решении актуальных проблем общества.
В условиях проводимых нами масштабных преобразований особое значение обретает формирование новой общественной этики, основанной на идеях справедливости и гуманизма, взаимном доверии и ответственности, законе и порядке, культе знаний и труда", - сказал глава государства.
Президент выразил уверенность, что плодотворное партнерство государства и неправительственного сектора станет важным фактором всестороннего прогресса нашей страны, мощной движущей силой построения Справедливого Казахстана.
Напомним, вчера президент Казахстана принял участие в церемонии открытия III Форума международного сотрудничества "Один пояс, один путь" в Китае. Он отметил, что всего лишь за десятилетие проект "Пояса и пути" превратился в действенную платформу для беспрецедентно масштабного международного сотрудничества.
Инициатива "Один пояс, один путь" вносит неоценимый вклад в развитие культурно-гуманитарных связей, укрепление добрососедства, дружбы и взаимопонимания между нашими странами", - подчеркнул Токаев.
Сегодня в Пекине открылся 2023 Media Cooperation Forum on Belt and Road, в котором тоже принимает участие глава Казахстана.
19.10.2023, 09:20 118961
Президент РК поздравил спасателей с профессиональным праздником
Фото: МЧС РК
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Астана. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил сотрудников органов гражданской защиты c Днем спасателя.
Поздравляю сотрудников органов гражданской защиты с Днем спасателя! Ваша работа связана с постоянным риском и огромной ответственностью. Государство и общество высоко ценят ваш самоотверженный труд, верность долгу и готовность помогать людям. Желаю вам здоровья и благополучия!" - говорится в поздравлении президента.
Напомним, 19 октября отмечается День спасателя.
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Казахстан столкнулся с систематическим дефицитом электроэнергии. При этом уже сейчас наблюдается сокращение имеющихся резервов мощности. Кроме того, в стране сложилась недопустимо высокая степень износа энергооборудования. Аварии оставляют без электричества целые города. По мнению экспертов, спасением от энергодефицита на долгие годы может стать строительство АЭС. Как Вы относитесь к данной инициативе?