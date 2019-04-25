Нур-Султан. 24 апреля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, сообщает пресс-служба Акорды, передает Kazakhstan Today.

После официальной церемонии встречи руководители стран провели переговоры по широкому кругу актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, региональной и международной повестки дня.

Касым-Жомарт Токаев отметил доверительный характер казахстанско-венгерского стратегического партнерства и подчеркнул, что премьер-министр Венгрии является первым европейским лидером, которого он принимает в Казахстане.

"Вы знаете, что Казахстан и Венгрию объединяют общие ценности и исторические корни. Я в должности министра иностранных дел с первых дней был свидетелем становления наших двусторонних отношений. Мы признательны за то, что Венгрия стала первой страной в Центральной Европе, где было открыто наше посольство", - заявил президент Казахстана.

Глава государства подчеркнул, что Казахстан во внешней политике продолжит стратегический курс Первого Президента – Елбасы, отметив твердую приверженность нашей страны укреплению всестороннего сотрудничества с Венгрией.

Касым-Жомарт Токаев также поздравил Виктора Орбана с 15-летием членства Венгрии в Европейском союзе и 20-летием вступления в НАТО. Президент высказал мнение, что повышение авторитета Будапешта на международной арене и уверенный рост венгерской экономики подтверждают эффективность политики действующего правительства.

Стороны выразили уверенность, что конструктивный диалог и плодотворное взаимодействие будут продолжены на долгосрочной основе на благо народов обеих стран.

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