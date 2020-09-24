Токаев провел переговоры со своим советником по вопросам экономического развития

Нур-Султан. 17 сентября. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по видеосвязи провел переговоры со своим советником по вопросам экономического развития сэром Сумой Чакрабарти, передает Kazakhstan Today.

В ходе видеосовещания с советником, заместителем председателя Высшего совета по реформам сэром Сума Чакрабарти обсудили вопросы, касающиеся его работы по продвижению экономического развития и привлечения инвестиций в РК, а также подготовки первого заседания Совета в октябре", - написал глава государства в Twitter.

14 сентября сэр Сумма Чакрабарти (Sir Suma Chakrabarti) назначен внештатным советником президента РК по вопросам экономического развития.

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