Назначен внештатный советник президента

Нур-Султан. 14 сентября. Kazakhstan Today - Соответствующее распоряжение подписал глава государства, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба Акорды , сэр Сумма Чакрабарти (Sir Suma Chakrabarti) назначен внештатным советником президента РК по вопросам экономического развития.

Ранее должность внештатного советника президента занимал Олжас Худайбергенов.

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