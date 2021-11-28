Токаев провел ряд встреч с представителями европейского бизнеса в Брюсселе

Фото: УВП Акмолинска

КОКШЕТАУ. 26 НОЯБРЯ - Состояние водоснабжения является важнейшим показателем благоустройства населенных пунктов и уровня жизни в них. Для увеличения охвата централизованным водоснабжением в области реализуется 58 проектов в 46 населенных пунктах, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Выступая на брифинге в СЦК, аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев сообщил, что вопросы водообеспечения населения - в числе основных приоритетов, передает управление внутренней политики.

За предыдущие три года доступ к централизованному водоснабжению по городам вырос почти на 13% и составил 98,8%, в сельской местности - на 6% и составил 89%", - отметил руководитель региона.

По словам спикера, по завершению работ по 6 проектам, порядка 6 тысяч сельских жителей будут охвачены централизованным водоснабжением.

К слову, поэтапно до 2025 года в области запланировано в 107 селах построить сети водоснабжения, в 57 малых селах установить комбинированные блок-модули, что позволит на 100% обеспечить население области качественным водоснабжением.