Токаев провел ряд встреч с представителями европейского бизнеса в Брюсселе

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АКТАУ. 27 НОЯБРЯ - Премьер-министр Аскар Мамин совершил рабочую поездку в Мангистаускую область, где провел совещание по вопросам социально-экономического развития региона и проинспектировал реализацию проектов в сферах обрабатывающей промышленности, здравоохранения, жизнеобеспечения и туристической инфраструктуры, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Особое внимание в ходе совещания уделено вопросу обеспечения населения чистой питьевой водой. До 2025 г. в регионе планируется реализовать 9 проектов общей мощностью опреснения воды 286 тыс. кубометров, в том числе 3 проекта мощностью 35 тыс. кубометров в сутки будут введены в эксплуатацию в первом полугодии 2022 года. Будут реализованы проекты по развитию социальной, инженерно-коммунальной инфраструктуры. За счет принятых мер будет обеспечено качественной питьевой водой 100% населения региона", - сообщает пресс-служба главы правительства.
Проекты - часть комплексного плана социально-экономического развития Мангистауской области на 2021-2025 годы, который был принят правительством 4 ноября. В нем предусмотрена реализация 214 мероприятий на сумму 2,1 трлн тенге. В частности, поставлена задача развития нефтегазового сектора, обрабатывающей промышленности, туризма, транспорта и логистики.
Реализация Комплексного плана обеспечит создание порядка 60 тыс. новых рабочих мест, рост объемов промышленности на 27%, реальных доходов населения - на 40% и в целом экономики региона - на 32%".
Глава правительства также ознакомился с работой фабрики по производству обуви и спецодежды "Zhamal-ai Ltd" мощностью 120 тыс. пар обуви в год.
В ходе посещения онкологического диспансера Актау премьер-министру доложили о развитии системы здравоохранения Мангистауской области.
Кроме того Мамин ознакомился с проектами модернизации энергетического комплекса ТОО "МАЭК-Казатомпром". До 2030 года планируется строительство парогазовой установки на ТЭЦ-2, а также двух опреснительных установок суммарной мощностью 24 тыс. кубометров в сутки.
Глава правительства также проинспектировал реализацию проектов развития туристической зоны Актау.
Ранее премьер-министр провел совещание
по вопросам регулирования цен на социально значимые продовольственные товары.