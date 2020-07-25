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Токаев провел совещание по ситуации в Сатпаеве и Шорнаке

24.07.2020, 12:12 25408
Токаев провел совещание по ситуации в Сатпаеве и Шорнаке
Нур-Султан. 24 июля. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев провел совещание по ситуации в Карагандинской и Туркестанской областях, передает Kazakhstan Today
 

Касым-Жомарт Токаев провел совещание с руководством своей администрации, акимами Карагандинской и Туркестанской областей, руководителями правоохранительных органов по ситуации в поселке Шорнак и городе Сатпаеве", - сообщил в Facebook пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

 
По его информации, в результате своевременных действий ситуация в указанных населенных пунктах стабилизировалась, предпосылок к повторению беспорядков не имеется. 
 
Глава государства поручил держать обстановку под контролем, проводить разъяснительную работу с местной общественностью, пресекать попытки провокаторов дестабилизировать ситуацию, привлекать нарушителей закона к ответственности. В то же время следует обратить внимание на удовлетворение первостепенных социально-экономических нужд жителей регионов. 
 

Что касается задержанного жителя города Сатпаева, подозреваемого в совершении насилия в отношении девочки, то правоохранительным органам дано поручение провести объективное расследование с полным информированием общественности о его итогах", - написал Берик Уали.

 

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