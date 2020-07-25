Провокаторы пытались использовать происшествия в Сатпаеве и Туркестанской области - МВД

Нур-Султан. 24 июля. Kazakhstan Today - Провокаторы пытались использовать происшествия в городе Сатпаеве и Туркестанской области для разжигания беспорядков. Об этом сегодня на брифинге сообщил министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев, передает Kazakhstan Today.

В обоих случаях МВД в ходе мониторинга социальных сетей выявило попытки провокаторов использовать данные происшествия для дестабилизации обстановки в обществе. В сети сброшены фото, не имеющие отношения к произошедшему. В связи с этим прошу граждан доверять только официальным данным государственных органов и не участвовать в распространении заведомо ложной информации, не поддаваться на провокационные призывы", - сказал глава МВД.

Он подчеркнул, что все нарушители общественного порядка в Сатпаеве будут установлены и привлечены к ответственности в соответствии с законом.

Также Ерлан Тургумбаев прокомментировал происшествия, на фоне которых возникли массовые конфликты. В частности, в ночь на 21 июля в поселке Шорнак Туркестанской области между местными жителями произошел бытовой конфликт, переросший в драку с применением камней. Драку пресек участковый инспектор, прибывший на место происшествия.

Телесные повреждения получили трое участников конфликта и сотрудник полиции. По факту хулиганства с применением насилия в отношении представителя власти ведется досудебное расследование. Участники обеих сторон конфликта задержаны, арестовано четыре человека. Вместе с тем вчера отдельными лицами стали распространяться провокационные призывы к разжиганию национальной розни и заведомо ложная информация. За всеми этими фактами полицией также начато досудебное расследование", - сообщил министр.

По его информации, сейчас в данном населенном пункте проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Правопорядок", обстановка стабилизирована и находится под контролем полиции.

Кроме того, минувшей ночью в полицию города Сатпаева поступило заявление о пропаже пятилетней девочки. Ребенка обнаружили спустя несколько часов в одной из квартир многоэтажного дома. В этой же квартире был задержан подозреваемый, который обвиняется в похищении и изнасиловании девочки

На месте происшествия собрались местные жители, при этом были предприняты попытки совершения хулиганских действий и умышленного повреждения имущества.

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