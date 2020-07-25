Провокаторы пытаются использовать бытовой конфликт в Туркестанской области для организации беспорядков - полиция

Туркестан. 24 июля. Kazakhstan Today - Провокаторы пытаются использовать бытовой конфликт в поселке Шорнак для организации беспорядков, передает Kazakhstan Today.

Полиция проверяет социальные сети на предмет провокаций. На данный момент установлено 6 человек, причастных к распространению фейковых сообщений. Провокаторами рассылаются старые видео, а также призывы к совершению противоправных действий и насилию. Департамент полиции Туркестанской области официально опровергает также информацию о том, что распространяемые слухи о нападении на участкового в поселке Шорнак лиц узбекской национальности являются ложью и не соответствуют действительности", - сообщает Polisia.kz .

Полиция напоминает, что за подобные действия законодательством предусмотрена уголовная ответственность.

Как ранее сообщалось, что в поселке Шорнак, прилегающем к городу Кентау Туркестанской области, произошел бытовой конфликт . Он был предотвращен полицейским – участковым инспектором города Кентау, прибывшим первым на место происшествия. Несмотря на полученные травмы и активное неповиновение граждан, полицейский не допустил применения силы и огнестрельного оружия. Телесные повреждения камнями получили участковый инспектор и три сельчанина. Им оказали медицинскую помощь.

В ходе проведенных розыскных мероприятий оперативниками криминальной полиции установлены и задержаны 4 граждан. Из них судом санкционирован арест 2 подозреваемых лиц – участников с обеих сторон конфликта. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

По факту хулиганства ведется досудебное расследование.

По информации полиции, на следующий день в поселке стали собираться провокаторы, которые призывали жителей близлежащих сел к совершению противозаконных действий. Данный факт сотрудниками полиции был сразу же пресечен. С жителями села встретились представители акимата и общественности области, после чего обстановка в поселке была стабилизирована. В настоящее время для обеспечения в населенном пункте правопорядка полицейскими усилено патрулирование.

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