В Кентау дом местного жителя забросали камнями

Туркестан. 22 июля. Kazakhstan Today - В Кентау дом сельчанина и его родню забросали камнями местные жители, передает Kazakhstan Today.

Полицейские Туркестанской области проводят расследование по факту хулиганства, сообщает региональное издание "Отырар" . В час ночи 21 июля в дежурную часть Кентау поступило сообщение от местного жителя о том, что его и родственников избили односельчане. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа во главе с руководством департамента полиции Туркестанской области.

В ходе проведенных оперативно-следственных действий полицейские выяснили, что на улице между мужчиной и одним из сельчан произошла словесная перепалка. Спустя некоторое время к дому потерпевшего подъехали несколько автомашин с неизвестными лицами, которые стали забрасывать камнями двор его дома и соседей, а затем скрылись в неизвестном направлении.

Телесные повреждения получили трое родственников потерпевшего. Им была оказана медицинская помощь.

В результате успешно проведенных розыскных мероприятий оперативники задержали четырех подозреваемых. Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе досудебного расследования.

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