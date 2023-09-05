Токаев провел совещание с руководством МВД

Президент заявил о необходимости новых идей по переформатированию работы органов внутренних дел

Фото: Акорда

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Астана. 2 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства провел совещание с руководящим составом МВД. Открывая встречу, президент представил нового министра внутренних дел Ержана Саденова, сообщает пресс-служба - Глава государства провел совещание с руководящим составом МВД. Открывая встречу, президент представил нового министра внутренних дел Ержана Саденова, сообщает пресс-служба Акорды





Президент поблагодарил бывшего министра Марата Ахметжанова за проделанную работу, особо отметив ряд позитивных изменений в организации деятельности органов внутренних дел в период его руководства, в том числе внедрение цифровых технологий, автоматическую фиксацию нарушений правил дорожного движения, а также повышение уровня открытости работы полиции.





Обращаясь к участникам совещания, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что во вчерашнем послании народу Казахстана им даны конкретные поручения по улучшению благополучия наших граждан и кардинальным социально-экономическим преобразованиям. Реализация этих планов во многом зависит от состояния правопорядка, в поддержании которого важнейшая роль отводится полиции.





Глава государства заявил о необходимости новых идей по переформатированию работы органов внутренних дел, выстраиванию устойчивых коммуникаций с населением и институтами гражданского общества.





Нужно продолжить развитие сервисной полиции, предложив взаимовыгодные формы сотрудничества с населением, которые позволят на деле обеспечить соблюдение принципа нулевой терпимости к правонарушениям. Требует серьезной коррекции и система защиты прав несовершеннолетних. Следует обеспечить реализацию поручений, данных мною на расширенном заседании коллегии МВД 30 июня текущего года. Задачи очень серьезные, и для их успешного решения требуется сплоченность всего личного состава, и в первую очередь руководства министерства", - отметил Касым-Жомарт Токаев.





Президент пожелал руководству МВД успехов в качественной и своевременной реализации поставленных задач.



