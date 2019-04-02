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Токаев провел телефонный разговор с председателем Федерального национального совета ОАЭ

01.04.2019, 14:16 6346
Нур-Султан. 1 апреля. Kazakhstan Today - Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с председателем Федерального национального совета Объединенных Арабских Эмиратов Амаль аль-Кубейси, передает Kazakhstan Today.
 
В ходе беседы председатель Федерального национального совета ОАЭ поздравила президента Казахстана с вступлением в должность и пожелала ему успехов на высшем государственном посту, сообщила пресс-служба Акорды.
 
Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Амаль аль-Кубейси за теплые поздравления и выразил уверенность в том, что дружественные казахстанско-эмиратские отношения будут и впредь укрепляться на благо двух стран.
 
Разговор состоялся по инициативе эмиратской стороны.
 

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