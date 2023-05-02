Токаев провел телефонный разговор с президентом Узбекистана

Также главе государства был презентован план дальнейшего озеленения и благоустройства столицы

Фото: Акорда

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Астана. 29 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках экологического месячника "Жасыл Астана" президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в городском субботнике и посадке деревьев в Линейном парке столицы, - В рамках экологического месячника "Жасыл Астана" президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в городском субботнике и посадке деревьев в Линейном парке столицы, сообщает пресс-служба Акорды.





В ходе субботника глава государства побеседовал с волонтерами и студентами.





Казахстан - наш общий дом. И мы должны содержать наш дом в чистоте. Необходимо сажать деревья и убирать улицы. Это наш священный гражданский долг. У нас нет другой страны. Призываю всех быть ответственными гражданами. Я благодарю вас всех, особенно волонтеров", - заявил Касым-Жомарт Токаев.





Фото: Акорда





Участники субботника посадили 2 саженца сосны и 39 саженцев липы.





Также главе государства был презентован план дальнейшего озеленения и благоустройства столицы.





По словам акима Астаны Жениса Касымбека, в этом году на территории города планируется высадить более миллиона зеленых насаждений - саженцев различных деревьев и кустарников.





Фото: Акорда





Кроме того, будет проведена реконструкция парков и зон рекреации вдоль реки Есиль.





Президент отметил важность создания благоприятных условий для отдыха горожан и подчеркнул, что уделяет особое внимание благоустройству Астаны.