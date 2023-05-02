01.05.2023, 14:06 20816
Токаев провел телефонный разговор с президентом Узбекистана
Он поздравил Шавката Мирзиёева с успешным проведением всенародного референдума
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Астана. 1 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, сообщила пресс-служба Акорды.
В ходе беседы глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Шавката Мирзиёева с успешным проведением всенародного референдума по внесению изменений в Конституцию Республики Узбекистан.
Президент Казахстана подчеркнул, что итоги общенационального волеизъявления являются свидетельством высокого доверия и твердой поддержки узбекским народом стратегического курса президента Шавката Мирзиёева.
Лидеры Казахстана и Узбекистана вновь подтвердили приверженность укреплению стратегического партнерства и сотрудничества между двумя странами. Отметив динамичное развитие казахско-узбекских отношений, президенты обсудили вопросы практической реализации ранее достигнутых договоренностей.
Главами государств также рассмотрен график предстоящих мероприятий.
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01.05.2023, 09:23 25616
Токаев поздравил казахстанцев с Днем единства народа
Фото: Depositphotos
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Астана. 1 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем единства народа Казахстана, сообщила пресс-служба Акорды.
Дорогие соотечественники! От всей души поздравляю вас с Днем единства народа Казахстана - праздником, олицетворяющим гармонию и согласие в нашей стране! Общенациональное единство является нашим бесценным богатством, прочной основой нашей государственности", - сказал президент.
Он отметил, что казахская земля стала родным домом для представителей разных этносов.
Сегодня все наши граждане чувствуют сопричастность к общему прошлому, настоящему и будущему, у нас общие ценности и идеалы. Мы все принадлежим к одной большой семье, единой казахской нации", - подчеркнул глава государства.
По его словам, поступательный прогресс страны зависит от успеха проводимых нами реформ. Достичь поставленных масштабных целей мы сможем только благодаря нашему нерушимому единству.
Народная мудрость гласит: "Начало счастья - согласие". Этот завет предков выступает одним из главных приоритетов в построении Справедливого Казахстана. Мы будем последовательно созидать гармоничное общество, основанное на принципах равенства и справедливости. Пусть крепнет единство нашего народа, вознося нашу страну к новым вершинам! Желаю всем согражданам благополучия и процветания! С праздником, дорогие соотечественники!" - сказал Токаев.
29.04.2023, 15:00 70061
Токаев осмотрел новый аппаратно-студийный комплекс телеканала Jibek Joly
Президент отметил значимость работы представителей средств массовой информации и их профессионализм
Фото: Акорда
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Астана. 29 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня осмотрел новый аппаратно-студийный комплекс телеканала Jibek Joly, входящего в структуру телерадиокомплекса президента Республики Казахстан, сообщает пресс-служба Акорды.
Касым-Жомарту Токаеву была представлена новая современная студия, которая отвечает всем мировым стандартам телевещания и оборудована камерами-роботами.
Генеральный директор ТРК Раушан Кажибаева продемонстрировала президенту студийное оборудование, в котором использованы высокотехнологичные решения, позволяющие вещать в режиме реального времени в Ultra HD формате.
Телеканал вещает на пяти языках. Новостная студия спроектирована с возможностями ведения прямой трансляции с синхронным переводом.
Касым-Жомарт Токаев отметил значимость работы представителей средств массовой информации и их профессионализм. Президент поблагодарил коллектив телеканала и пожелал сотрудникам творческих успехов.
Ранее Токаев принял участие в городском субботнике в Астане.
29.04.2023, 14:22 71451
Генпрокуратура изучит законность тендеров "Озенмунайгаза"
Фото: gov.kz
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Астана. 29 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральная прокуратура Республики Казахстан изучит законность тендеров АО "Озенмунайгаз", сообщает пресс-служба ведомства.
По поручению генерального прокурора в Мангистаускую область прибыла рабочая группа, созданная из числа наиболее опытных сотрудников центрального аппарата. Перед ней стоит задача - изучить вопросы соблюдения законности и обеспечения прозрачности при проведении тендеров в АО "Озенмунайгаз", - сообщили в пресс-службе.
В Генпрокуратуре отметили, что работники подрядных организаций часто поднимают именно этот вопрос и связывают его с ухудшением условий труда и снижением заработной платы.
В этой связи сотрудники надзорного ведомства анализируют финансово-хозяйственную документацию и закупки АО "Озенмунайгаз" на предмет наличия возможных нарушений и коррупционных рисков", - заявили в ведомстве.
Одновременно проводится анализ социально-экономического развития города Жанаозена и в целом Мангистауской области.
По данным пресс-службы, анализом охвачены проблемные вопросы в сфере строительства жилищной и инженерной инфраструктуры, развития предпринимательства, культуры, спорта, туризма и агропромышленного комплекса, совершенствования системы здравоохранения и другие важные для региона направления.
Результаты проведенной работы будут доведены до общественности", - заверили в Генеральной прокуратуре РК.
Напомним, 10 апреля рабочие из Жанаозена устроили забастовку возле здания "КазМунайГаза" в Астане. Рабочие требовали, чтобы вместо договоров аутсорсинга с ними заключили трудовые контракты на три года и дали возможность уходить в отпуск.
Собравшиеся являются бывшими работниками компании "БерАли Мангистау Company", ранее проигравшей тендер на выполнение нефтесервисных услуг для АО "Озенмунайгаз". По информации "КазМунайГаза", им предложили перейти в другую компанию с зарплатами $1500, но они отказались. По словам бастующих, работу предложили не всем, а только 55 из 240 человек.
Вечером 11 апреля протестующих задержали. Узнав об этом, жители Жанаозена собрались перед акиматом и потребовали освободить задержанных в столице. Позже бывшие работники "БерАли Мангистау Company" были освобождены и выехали поездом в Жанаозен.
Между контактной группой КМГ и представителями "БерАли Мангистау Company" заключена договоренность о создании специальной рабочей комиссии, которая будет рассматривать требования бывших работников ТОО для их дальнейшего решения в правовом поле. Во время переговоров в АО "НК "КазМунайГаз" экс-сотрудникам "БерАли" отказали в трудоустройстве в штат АО "Озенмунайгаз".
До инициативной группы было доведено, что данное условие является заведомо невыполнимым. Было отмечено, что в очереди на работу в организацию стоят 9 тысяч человек, которые согласно принятым алгоритмам работают в коммунальных компаниях и после появления вакансии в порядке очередности трудоустраиваются в АО "Озенмунайгаз". Таким образом, требования переговорщиков идут вразрез с интересами и правами жителей города", - рассказали в КМГ.
19 апреля о ходе переговоров с уволенными нефтяниками рассказали в правительстве.
20 апреля в Жанаозене к работе приступила специальная группа в количестве 33 различных специалистов во главе с заместителем председателя правления национальной компании АО "НК "КазМунайГаз" Даулетжаном Хасановым для анализа деятельности нефтедобывающих предприятий города.
22 апреля стало известно, что должностные лица АО "Озенмунайгаз" и ТОО "БерАли Мангистау Company" подозреваются в хищениях средств в особо крупных размерах.
29.04.2023, 12:25 73331
Токаев принял участие в городском субботнике в Астане
Фото: Акорда
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Астана. 29 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках экологического месячника "Жасыл Астана" президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в городском субботнике и посадке деревьев в Линейном парке столицы, сообщает пресс-служба Акорды.
В ходе субботника глава государства побеседовал с волонтерами и студентами.
Казахстан - наш общий дом. И мы должны содержать наш дом в чистоте. Необходимо сажать деревья и убирать улицы. Это наш священный гражданский долг. У нас нет другой страны. Призываю всех быть ответственными гражданами. Я благодарю вас всех, особенно волонтеров", - заявил Касым-Жомарт Токаев.
Участники субботника посадили 2 саженца сосны и 39 саженцев липы.
Также главе государства был презентован план дальнейшего озеленения и благоустройства столицы.
По словам акима Астаны Жениса Касымбека, в этом году на территории города планируется высадить более миллиона зеленых насаждений - саженцев различных деревьев и кустарников.
Кроме того, будет проведена реконструкция парков и зон рекреации вдоль реки Есиль.
Президент отметил важность создания благоприятных условий для отдыха горожан и подчеркнул, что уделяет особое внимание благоустройству Астаны.
29.04.2023, 10:08 76471
В правительстве обсудили меры по укреплению продбезопасности Казахстана
Фото: primeminister.kz
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Астана. 29 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании совета по улучшению инвестиционного климата под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова рассмотрены рекомендации в сфере развития сельского хозяйства и меры по обеспечению продовольственной безопасности Казахстана, сообщает пресс-служба главы правительства.
Премьер-министр отметил, что Казахстан вносит большой вклад в обеспечение региональной и глобальной продовольственной безопасности.
Республика входит в 10 крупнейших мировых экспортеров зерновых культур. В частности, в прошлом году Казахстан расположился на 32-й строчке в глобальном рейтинге продовольственной безопасности, впервые опередив все постсоветские страны.
Проводимая нами политика в области развития агропромышленного комплекса в первую очередь направлена на обеспечение внутреннего рынка отечественными продовольственными товарами. В прошлом году мы приняли план обеспечения продбезопасности до 2024 года, а в рамках диверсификации сельского хозяйства реализуется концепция развития АПК до 2030 года", - заявил Алихан Смаилов.
Вместе с тем одним из важных факторов обеспечения продовольственной безопасности является процесс адаптации к изменению климата. В этих целях Казахстан работает над поэтапным переходом к альтернативным источникам энергии и повышением энергетической эффективности.
Устойчивое управление водными и земельными ресурсами также является критически важным направлением для нас. В настоящее время по поручению президента разрабатывается новый Водный кодекс. Продолжается работа по диверсификации структуры посевных площадей и принимаются активные меры по увеличению орошаемых земель", - отметил он.
Премьер-министр добавил, что в этом направлении также реализуются проекты по реконструкции старых оросительных систем, планируется строительство новых ирригационных сооружений.
В ходе заседания участники обсудили вопросы развития молочной промышленности и других секторов сельского хозяйства РК, импорта и экспорта продукции, госрегулирования, субсидирования, привлечения инвестиций, деятельности товарных бирж, внедрения инноваций, отраслевого образования и ряд других.
В завершение мероприятия премьер-министр поблагодарил участников и подчеркнул, что все озвученные рекомендации и предложения будут проработаны для дальнейшего укрепления продовольственной безопасности страны.
Ранее вопросы продбезопасности обсудили министры сельского хозяйства стран ЕАЭС.
28.04.2023, 20:13 98886
Министр обороны Казахстана принял участие в совещании ШОС
Следующая встреча глав оборонных ведомств государств - членов ШОС пройдет в 2024 году в Казахстане
Фото: Минобороны РК
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Нью-Дели. 28 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В столице Индии состоялось очередное совещание министров обороны государств - членов Шанхайской организации сотрудничества. В его работе принял участие руководитель оборонного ведомства страны генерал-полковник Руслан Жаксылыков, сообщает пресс-служба МО РК.
Министры обороны Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана обменялись мнениями по сотрудничеству в сфере обороны в формате организации с учетом современной геополитической ситуации.
Участники совещания отметили, что укрепление мер доверия в военной области, координация усилий государств - членов ШОС по противодействию новым вызовам и угрозам региональной безопасности сохраняет свою актуальность в повестке организации.
Следующая встреча глав оборонных ведомств государств - членов ШОС пройдет в 2024 году в Казахстане. Напомним, что в рамках заседания глава оборонного ведомства Казахстана генерал-полковник Руслан Жаксылыков встретился со своими коллегами - министрами обороны Индии Раджнатхом Сингхом и Народно-освободительной армии Китая генерал-полковником Ли Шанфу. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего военного сотрудничества.
Ранее в индийском Нью-Дели состоялась встреча руководителя Минобороны РК генерал-полковник Руслан Жаксылыков с министром обороны Народно-освободительной армии Китая генерал-полковником Ли Шанфу.
28.04.2023, 18:01 104696
Токаев ратифицировал соглашение о режиме казахстанско-туркменской государственной границы
Фото: Акорда
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Астана. 28 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ратифицировал соглашение о режиме казахстанско-туркменской государственной границы, сообщает пресс-служба Акорды.
Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Туркменистана о режиме казахстанско-туркменской государственной границы", - говориться в сообщении.
Ранее сообщалось, Казахстан ратифицировал договор с Узбекистаном по демаркации границы.
28.04.2023, 14:46 97766
На День столицы казахстанцы отдохнут четыре дня
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Астана. 28 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В целях рационального использования рабочего времени в 2023 году день отдыха с субботы, 1 июля, переносится на пятницу, 7 июля. Соответствующее постановление приняло правительство Республики Казахстан.
Таким образом, при пятидневной рабочей неделе казахстанцы отдохнут на День столицы в 2023 году четыре дня: 6, 7, 8 и 9 июля. При этом суббота, 1 июля, будет рабочим днем, пояснили в пресс-службе правительства.
Перенос выходного дня позволит работающим казахстанцам заранее планировать отдых в праздничный период.
Сколько дней отдохнут казахстанцы в мае.
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