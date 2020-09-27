Токаев провел в Алматы встречи с членами Национального совета общественного доверия

Алматы. 26 сентября. Kazakhstan Today - Сегодня в Алматы президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречи с членами Национального совета общественного доверия при президенте Кайратом Жолдыбайулы и Андреем Чеботаревым, передает Kazakhstan Today.

На встрече с общественным деятелем Кайратом Жолдыбайулы были обсуждены актуальные вопросы демографической политики, духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения и развития детской литературы в стране, сообщает пресс-служба Акорды.

Директор Центра актуальных исследований "Альтернатива" Андрей Чеботарев выразил поддержку инициативам президента, озвученным в послании народу Казахстана. В частности, он отметил важность проведения прямых выборов сельских акимов, которые станут еще одним шагом в процессе политической трансформации страны.

Кроме того, в ходе встречи были рассмотрены предложения по дальнейшему развитию местного самоуправления, улучшению системы государственного стратегического планирования, созданию и деятельности объединений собственников имущества (ОСИ), информирует пресс-служба главы государства.

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