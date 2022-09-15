Токаев провел встречи с представителями разных религиозных конфессий

НУР-СУЛТАН. 14 СЕНТЯБРЯ - Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев на полях VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий провел встречи с представителями разных религиозных конфессий, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В частности, глава государства принял у себя в резиденции председателей духовного управления мусульман России и Татарстана Равиля Гайнутдина и Камиля Самигуллина.





Президент выразил им признательность за активное содействие в продвижении высоких целей и задач съезда.

Глава государства с теплотой вспомнил своей визит в Татарстан в феврале текущего года, а также поздравил собеседников с 1100-летием принятия ислама Волжской Булгарией. По его словам, это историческое событие имеет важное значение для мусульманской уммы Татарстана и всего многоконфессионального народа России", - сообщает Акорда.

Президент подчеркнул, что VII съезд проходит в непростое время, и указал на важность укрепления межконфессионального диалога для консолидации международного сообщества.

Равиль Гайнутдинов и Камиль Самигуллин выразили признательность Касым-Жомарту Токаеву за возможность встречи и высоко оценили уровень организации VII съезда.





Также глава государства сегодня принял председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Волоколамского Антония, митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла и митрополита Астанайского и Казахстанского Александра.





В ходе встречи президент поздравил митрополита Антония с назначением и отметил, что православие играет важную роль в укреплении единства и солидарности народа Казахстана. По его словам, православная церковь вносит большой вклад в культивирование и продвижение в нашем обществе общечеловеческих духовно-нравственных ценностей.





Президент подчеркнул, что в Казахстане создаются все условия для развития традиционных религий, в том числе православия.





В завершение беседы Касым-Жомарт Токаев передал патриарху Московскому и всея Руси Кириллу слова особой благодарности за содействие в продвижении высоких целей съезда и пожелания крепкого здоровья и душевных сил в его благородном служении.





В свою очередь представители православной церкви передали добрые пожелания главе Казахстана от имени патриарха Кирилла, а также его слова поддержки инициатив Казахстана.





Также в Акорде президент встретился с главным ашкеназским раввином Давидом Лау и главным сефардским раввином Ицхаком Иосифом.





Президент поблагодарил их за участие в работе VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, а также за активную поддержку этой инициативы Казахстана.





Он отметил, что Казахстан во все времена отличало религиозное и культурное многообразие, складывавшееся в течение длительного исторического периода. На территории Казахстана сплелись духовные традиции крупнейших мировых и традиционных религий, в числе которых иудаизм. По его словам, Казахстан проводит последовательную политику по укреплению межконфессионального и межэтнического согласия.





Глава государства подчеркнул, что Израиль является одним из важных партнеров Казахстана на Ближнем Востоке, наращивается торгово-экономическое взаимодействие, последовательно укрепляются культурно-духовные связи.





Давид Лау и Ицхак Иосиф отметили, что Казахстан привержен укреплению межконфессионального диалога, всегда поддерживает свободу вероисповедания и может служит в этом вопросе ярким примером для других государств.



