Нур-Султан. 24 марта. - Президент РК Касым-Жомарт Токаев провел встречу с председателем правления АО "Самрук-Казына" Ахметжаном Есимовым, сообщили в пресс-службе Акорды, передает Kazakhstan Today.



В ходе встречи главе государства был представлен отчет об итогах деятельности АО "Самрук-Казына" за два месяца текущего года и информация о планах в рамках реализации стратегии развития Фонда.



Кроме того, президент Казахстана был проинформирован о процессе вывода компаний АО "Самрук-Казына" на IPO и приватизации активов Фонда.



В завершение встречи глава государства дал ряд конкретных поручений.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства