Токаев провел заседание Совбеза

Фото: primeminister.kz
АСТАНА. 22 СЕНТЯБРЯ - Аскар Бегманов назначен руководителем аппарата Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Приказом министра торговли и интеграции РК Бегманов Аскар Абдугалиевич назначен на должность руководителя аппарата Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан", - сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
Аскар Бегманов родился в 1975 году в Алматы.
Окончил Казахский государственный юридический университет, Институт международных профессий, Кокшетауский университет имени Мырзахметова.
Трудовую деятельность начал в 1997 году помощником прокурора по правовой статистике и информации прокуратуры Турксибского района, город Алматы.
1999-2000 годы работал в управлении юстиции Алматинской области, город Талдыкорган.
2001-2003 годы - помощник прокурора; старший помощник прокурора Ауэзовского района Алматы.
2003-2007 годы работал в частных организациях.
2007-2008 годы - старший юрисконсульт департамента правового обеспечения и мониторинга контрактов АО "Торговый дом "КазМунайГаз".
2008-2009 годы - начальник управления кадровой работы департамента административной работы и международного сотрудничества Министерства культуры и информации РК.
2009-2010 годы - главный консультант отдела организационной работы и территориального развития канцелярии премьер-министра РК.
2010-2012 годы - аким Есильского района СКО.
2012-2013 годы - руководитель аппарата акима СКО.
2013-2014 годы - государственный инспектор отдела госконтроля и организационно-территориальной работы администрации президента РК.
В 2014 году - заместитель председателя Комитета транспортного контроля Министерства транспорта и коммуникаций РК.
2014-2015 годы - заместитель председателя Комитета автомобильных дорог Министерства по инвестициям и развитию РК.
2015-2018 годы - аким района Магжана Жумабаева СКО.
2020-2021 годы - заместитель акима Талдыкоргана.
С октября 2021 года по настоящее время являлся директором департамента в Агентстве по защите и развитию конкуренции РК.