Противодействие терроризму и экстремизму: президент Казахстана провел заседание Совбеза

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Астана. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет премьер-министра Олжаса Бектенова о ликвидации последствий паводков и ходе восстановительных работ, сообщает пресс-служба Акорды.





Как сообщил Олжас Бектенов, единовременные выплаты в размере 100 МРП получили 30 770 семей на общую сумму свыше 11 млрд тенге.





Усиленно ведется работа по обеспечению жителей пострадавших регионов жильем. Всего обследовано 15 103 жилых дома, по 11 186 объектам оценка завершена.





На сегодня 432 семьи получили новые дома и квартиры взамен разрушенного жилья. 225 домов (квартир) предоставлены жителям Костанайской, 83 - Акмолинской, 76 - Актюбинской, 40 - Северо-Казахстанской, 6 - Карагандинской, 2 - Павлодарской областей.





Главе государства также было доложено о строительстве для пострадавших граждан 1862 новых домов. 394 дома строятся в Западно-Казахстанской области, 184 - в Костанайской, 48 - в Атырауской, 494 - в Актюбинской, 273 - в Акмолинской, 500 - в Северо-Казахстанской, 5 - в Павлодарской.





2947 семей получили компенсацию на ремонт и восстановление жилья.





Олжас Бектенов проинформировал о выплате пострадавшим семьям дополнительной помощи в размере до 150 МРП для приобретения утраченных предметов первой необходимости. 4115 семей получили компенсацию на общую сумму в 1 млрд тенге. Объем государственной помощи за павший скот превысил 2,3 млрд тенге.





Наряду с этим ведется работа по возмещению ущерба пострадавшему бизнесу. Региональными комиссиями рассмотрены и по итогам обследования одобрены 12 заявок субъектов малого и среднего бизнеса на общую сумму около 21 млн тенге. Горячая линия о порядке возмещения и подачи документов действует по номеру 1432. Работа продолжается. Согласно предварительной оценке, в результате паводков пострадал 731 субъект бизнеса.