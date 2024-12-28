27.12.2024, 19:01 32451
Токаев рассказал Алиеву о ходе расследования крушения самолета AZAL близ Актау
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 27 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Состоялся телефонный разговор президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает пресс-служба Акорды.
Президенты обменялись соболезнованиями и выразили слова поддержки членам семей и близким погибших в результате крушения самолета Azerbaijan Airlines в Мангистауской области.
Касым-Жомарт Токаев поделился информацией о ходе работы специальной государственной комиссии по расследованию происшествия и заверил, что казахстанская сторона приложит все усилия для обеспечения всестороннего и объективного выяснения всех обстоятельств авиакатастрофы.
Ильхам Алиев поблагодарил правительство Казахстана за оперативно предпринятые меры по поисково-спасательной работе и оказанию неотложной помощи пострадавшим.
Стороны договорились, что правительственные структуры двух стран будут находиться в тесном контакте в ходе расследования обстоятельств этого трагического происшествия.
Напомним, с места крушения пассажирского самолета в медицинские учреждения области были доставлены 29 пострадавших. Из них в Мангистаускую областную больницу доставлено 27 пострадавших. Из них 13 - граждане Азербайджана, 9 - России, 2 - Кыргызстана. МЧС опубликовало список погибших в авиакатастрофе граждан Казахстана. Министерство транспорта создало комиссию по расследованию причин авиакатастрофы.
Глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что Azerbaijan Airlines, который потерпел крушение близ Актау, не смог приземлиться в аэропорту Грозного из-за действия режима "Ковер", предусматривающего немедленный уход всех воздушных судов из указанного пространства.
новости по теме
27.12.2024, 19:16 31496
В МТСЗН рассказали, почему в Казахстане уменьшается число получателей АСП
В 2024 году из 77 тыс. семей перестали получать АСП еще 52 тыс. человек
Рассказать друзьям
Астана. 27 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В пятницу, 27 декабря, во время брифинга в СЦК вице-министр труда и социальной защиты населения Олжас Анафин рассказал, почему в Казахстане уменьшается число получателей адресной социальной помощи (АСП).
В 2023 году число получателей АСП составило 114 тыс. семей. Они получили 57 млрд тенге. Из состояния бедности вышли 54 тыс. человек. В 2024 году из оставшихся 77 тыс. семей, получивших 36 млрд тенге, перестали получать АСП еще 52 тыс. человек.
Уменьшение получателей АСП связано и с тем, что регионы работают над вовлечением в занятость", - цитирует Олжаса Анафина Zakon.kz.
Олжас Анафин также сообщил, что с января 2025 года заработает мобильное приложение по назначению адресной социальной помощи по всей стране. Он отметил, что пилот по апробации мобильного приложения проходит в городе Конаеве Алматинской области.
Ранее о проделанной работе за год по развитию социальной сферы рассказали в правительстве РК.
27.12.2024, 12:42 44126
Дополнительное расследование по делу о гибели двух детей от отравления назначили в СКО
Фото: Polisia.kz
Рассказать друзьям
Петропавловск. 27 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Северо-Казахстанской области назначила дополнительное расследование по делу о пищевом отравлении, приведшем к смерти двух детей в июле этого года, сообщает "Петропавловск.news".
По факту пищевого отравления семьи, имевшего место летом 2024 года в Кызылжарском районе, прокуратура области сообщает: департаментом полиции области проведено досудебное расследование по части 3 статьи 304 УК РК по факту нарушения санитарных правил, повлекших по неосторожности смерть двух лиц. Принятое решение органа следствия о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием состава правонарушения отменено прокуратурой области для производства дополнительных следственных действий", - говорится в сообщении прокуратуры СКО.
По данным агентства, прокуратура опубликовала свой комментарий после того, как 26 декабря семья Коваленко была принята заместителем прокурора области. Членам семьи, в которой произошла трагедия, разъяснили требования уголовного и уголовно-процессуального законодательства.
Напомним, двое детей из одной семьи скончались от пищевого отравления в июне этого года. Еще трое родственников попали в больницу.
27.12.2024, 11:03 49156
Деятельность 37 международных и 98 региональных наркоканалов пресекли в Казахстане
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 27 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за 11 месяцев текущего года выявлено более 8 тыс. наркопреступлений, из них почти 2,2 тыс. фактов сбыта наркотиков, сообщил на заседании координационного совета по борьбе с преступностью глава Генпрокуратуры Берик Асылов.
К уголовной ответственности привлечены более 4 тыс. человек, из них 1083 - за сбыт наркотиков.
Пресечены 37 международных и 98 региональных наркоканалов.
В настоящее время по инициативе прокуратуры в стране проводится акция "Нашақорлыққа жол жоқ", в рамках которой уничтожено более 47 тысяч граффити, возбуждено в четыре раза больше уголовных дел по рекламе и пропаганде наркотиков (с 111 до 426). Задержаны 36 наркорекламщиков.
С применением информационных технологий и развитием международного сотрудничества стали активнее раскрывать организаторов наркобизнеса. К примеру, только по одному интернет-магазину, продававшему наркотики на территории Казахстана и СНГ, задержаны 23 участника, включая организаторов и бухгалтеров. Арестовано имущество на 90 млн тенге. В Павлодаре пресечена деятельность двух иностранцев, которые занимались производством наркотиков. У них имелись криптокошельки нескольких наркомагазинов, действующих на территории Казахстана и стран СНГ, с оборотом более 100 млн долларов США", - сообщил Асылов.
Генпрокурор добавил, что на базе комитета по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры в стране будет создан Национальный таргетинг-центр, который будет следить за ввозом в страну и использованием химических веществ промышленного назначения, из которых можно производить синтетические наркотики.
Также разрабатывается информационная система, которая будет интегрирована с базами уполномоченных органов по контролю за оборотом прекурсоров.
По итогам заседания выработаны решения, направленные на широкое применение информационных технологий по установлению организаторов наркобизнеса, активное применение финансовых расследований, реализация превентивных мер по недопущению противоправной деятельности граждан иностранных государств, повышения ответственности увеселительных заведений за факты распространения наркотиков и др", - сообщает Генпрокуратура.
Напомним, только в этом месяце в Казахстане задержаны несколько наркосбытчиков. К примеру, в Жетысуской области ликвидирована нарколаборатория, изъято свыше 6 килограммов мефедрона. На трассе Астана - Караганда задержали жителя Жамбылской области, который перевозил в багажнике авто более 266 кг наркотиков. Ранее одну из самых крупных партий "синтетики" изъяли у двух братьев в Петропавловске.
27.12.2024, 11:01 47466
Президент Казахстана подписал указ об объявлении Года рабочих профессий
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 27 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарта Токаева подписал указ об объявлении Года рабочих профессий, сообщает Акорда
В частности, в целях повышения престижа рабочих профессий и осуществления реформы системы технического и профессионального образования президент постановил:
- объявить 2025 год Годом рабочих профессий;
- правительству Республики Казахстан принять необходимые меры по проведению Года рабочих профессий;
- контроль за исполнением настоящего указа возложить на администрацию президента Республики Казахстан.
Подчеркивается, что указ вводится в действие со дня его подписания.
Напомним, о том, что 2025 год станет Годом рабочих профессий, президент Казахстана объявил в ходе послания народу страны.
26.12.2024, 20:55 85246
В двух министерствах произошли кадровые перестановки
Назначение произошли в МЧС и Минпромстрое
Рассказать друзьям
Астана. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Кадровые перестановки произошли в Министерстве по чрезвычайным ситуациям и Министерстве промышленности и строительства, сообщает пресс-служба правительства.
Приказом министра промышленности и строительства Айгуль Кенжебаева назначена на должность руководителя аппарата министерства.
Приказом министра по чрезвычайным ситуациям Серик Джунисбеков назначен на должность председателя Комитета предупреждения чрезвычайных ситуаций министерства.
26.12.2024, 16:32 94141
Нарушения на 862 млрд тенге выявила Высшая аудиторская палата в 2024 году
По итогам аудита в государственный бюджет возмещено более 135 млрд тенге
Рассказать друзьям
Астана. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - За 2024 год Высшая аудиторская палата провела 25 аудиторских мероприятия. Они охватили 207 объектов и свыше 10,6 трлн тенге, рассказали в пресс-службе палаты.
В 2024 году ВАП провела проверки в в Фонде социального медстрахования, Назарбаев интеллектуальных школах, Банке развития Казахстана, нацкомпании "Қазақстан темір жолы" и др.
После тщательного анализа документов и отчетности, погружения в рабочие процессы и практической проверки конкретных кейсов госаудиторы выявили нарушений почти на 862 млрд тенге. В их числе: финансовые - 154 млрд тенге, неэффективное использование средств и активов государства - 475 млрд тенге, неэффективное планирование - почти 233 млрд тенге", - рассказали в ВАП.
По итогам аудита в государственный бюджет возмещено более 135 млрд тенге, что составляет 87,8% от общего объема средств, которые подлежат восстановлению.
Правительство РК и госорганы также получили 120 рекомендаций и 676 поручений. На сегодня 151 пункт уже исполнен, остальные остаются на контроле Высшей аудиторской палаты с регулярным информированием главы государства.
По материалам аудиторских проверок в уходящем году к административной ответственности привлечены 82 физических и 60 юридических лиц. В основном за нарушения в области госзакупок, ведения бухучета, архитектурной и строительной деятельности. И еще 51 административный протокол аудиторы составили против должностных лиц госорганов и квазигоссектора. В правоохранительные органы ВАП направила 16 материалов аудита. Обстоятельные разбирательства по многим этим случаям еще только предстоит провести.
190 человек также привлекли к дисциплинарной ответственности.
Напомним, проверка НИШ выявила финансовые нарушения почти на 275 млн тенге.
26.12.2024, 13:18 102821
В Казахстане в три раза увеличили штрафы за незаконный сбор персональных данных
Фото: pixabay.com
Рассказать друзьям
Астана. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе заседания сената парламента депутат палаты Ляззат Рысбекова сообщила об увеличении штрафов за незаконный сбор и обработку персональных данных граждан Казахстана с 10 до 30 МРП, передает корреспондент агентства.
За незаконный сбор и (или) обработку персональных данных увеличен штраф для физлиц с 10 до 30 МРП, для субъектов малого предпринимательства, некоммерческих организаций, нотариусов, частных судебных исполнителей и должностных лиц - с 20 до 60 МРП, для субъектов среднего предпринимательства - с 30 до 100 МРП и для субъектов крупного предпринимательства - с 70 до 200 МРП", - сказала сенатор.
Ляззат Рысбекова задала вопрос уполномоченным органам о том, какие проводятся работы по усилению защиты персональных данных, особенно в государственных органах, банках и центрах обслуживания населения, где чаще всего и происходят утечки персональных данных казахстанцев.
За последние годы наблюдался стабильный рост правонарушений в этой сфере. Это говорит о том, что действующие штрафные санкции недостаточно эффективны, они не выполняют свою превентивную функцию. Соответственно, учитывая, что все-таки утечки персональных данных напрямую связаны с защитой прав граждан, более того, они влияют на национальную безопасность, мы полагаем, что все-таки увеличение штрафных санкций является одной из мер обеспечения защиты персональных данных", - ответила вице-министр юстиции РК Лаура Мерсалимова.
По словам вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Ростислава Коняшкина, происходят случаи, когда граждане в зонах самообслуживания, получая те или иные государственные услуги, забывают или оставляют электронные цифровые подписи. Потом злоумышленники пытаются воспользоваться ими.
Мы постепенно планируем закрыть получение электронных цифровых подписей в офлайне в центрах обслуживания населения и оставить только в онлайн-формате посредством биометрической идентификации гражданина. Касательно предоставления услуг в центрах обслуживания населения. Мы подключаем все государственные услуги к сервису контроля доступа персональных данных, то есть гражданину, помимо его физического присутствия в центрах обслуживания населения, будет необходимо дополнительно подтвердить либо посредством смс-сообщения по номеру, который зарегистрирован в eGov, либо посредством биометрической идентификации то, что он действительно находился в центре обслуживания населения. Таким образом мы надеемся снизить потенциальные мошеннические действия и риски", - объяснил вице-министр.
Он отметил, что существует международный опыт, когда штрафы привязываются к выручке или проценту от прибыли юридического лица, которое допустило утечку данных.
Мы будем работать в этом направлении. В том числе в государственных органах закреплена персональная ответственность первых руководителей за обеспечение информационной безопасности. Мы смотрим за тем, чтобы госорганы подключались к оперативным центрам информационной безопасности, которые в свою очередь работают с государственной технической службой КНБ", - дополнил Ростислав Коняшкин.
Ранее глава Минпросвещения прокомментировал сбор биометрических данных детей в школах.
26.12.2024, 12:49 83391
Сразу делать выводы по фотографиям - это спекуляция - Ашимбаев прокомментировал версии крушения самолета в Актау
Фото: МЧС РК
Рассказать друзьям
Астана. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Спикер сената парламента Казахстана Маулен Ашимбаев высказал мнение о распространившейся в интернете версии обстрела самолета, потерпевшего крушение близ Актау, передает корреспондент агентства.
Причины авиакатастрофы, характер повреждений самолета сейчас неизвестны. Работает специальная комиссия. Наши специалисты работают вместе с представителями Азербайджана и России. Сразу делать какие-то выводы и необоснованные заявления по фотографиям - это спекуляция. Прежде всего это показатель того, что некоторые люди хотят разогнать хайп на этом. Ни одна из стран не заинтересована скрывать информацию. Нужно дать возможность специалистам сделать выводы", - заявил спикер сената.
Трагедию также прокомментировал депутат сената Андрей Лукин. Он ответил, будут ли в расследовании случившегося участвовать иностранные специалисты.
На сегодня вопрос о привлечении специалистов из других стран пока не стоит. Я убежден, что наши специалисты обладают высоким профессионализмом и опытом. Если возникнет необходимость привлечения со стороны иностранных государств - она будет рассмотрена соответствующими компетентными органами. Пока другой информацией мы не располагаем", - сказал сенатор.
Утром 25 декабря рейсовый самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший сообщением из Баку в Грозный, потерпел крушение близ аэропорта Актау. По предварительной версии, причиной авиакатастрофы стало столкновение с птицами. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело.
По информации Министерства по чрезвычайным ситуациям РК, на борту находились 69 человек, в том числе 5 членов экипажа.
Напомним, с места крушения пассажирского самолета в медицинские учреждения области были доставлены 29 пострадавших. Из них в Мангистаускую областную больницу доставлено 27 пострадавших. Из них 13 - граждане Азербайджана, 9 - России, 2 - Кыргызстана. Личности троих граждан устанавливаются. В областную детскую больницу поступили двое детей, 11 и 16 лет.
МЧС опубликовал список погибших в авиакатастрофе граждан Казахстана.
Министерство транспорта создало комиссию по расследованию причин авиакатастрофы.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
28.12.2024, 09:42Жители частных и многоквартирных домов остались без тепла в Петропавловске 28.12.2024, 11:23301Казахстанские теннисисты победили в первом матче на турнире United Cup 26.12.2024, 12:24474981В 2024 году казахстанцы потеряли из-за интернет-мошенников более 20 млрд тенге 25.12.2024, 21:22472696Астрофизик призвал безотлагательно отменить переход на единый часовой пояс в Казахстане 26.12.2024, 13:09471471Иностранные букмекеры и казино составляют более 60% в секторе азартных игр в Казахстане 26.12.2024, 19:13457566Евгений Ян сообщил о предложениях медиакомпаний написать посты в поддержку единого часового пояса 26.12.2024, 11:08379891Суд вынес еще один приговор по делу школьницы из Кызылорды 18.12.2024, 09:49672101Суд вынес решение по делу о часовом поясе 18.12.2024, 10:48654031В суде Астаны прокомментировали решение по делу о едином часовом поясе 17.12.2024, 18:24596076Казахстанцы чаще всего жалуются на сферу розничной торговли 17.12.2024, 12:39589721В России истекает срок замены иностранных водительских удостоверений на российские 16.12.2024, 20:50575611Оперная певица Бибигуль Тулегенова отмечает 95-летний юбилей
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
С марта Казахстан перевели на единый часовой пояс. По сравнению с аналогичными показателями прошлого года тарифы на электроэнергию в Казахстане выросли примерно на 20%. Стали ли вы платить больше за электричество после перехода единый часовой пояс?