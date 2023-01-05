Президент сменил главу МИИР

Фото: Карабаев Марат Каримжанович / primeminister.kz

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Астана. 4 января. KAZAKHSTAN TODAY - Указом президента Касым-Жомарта Токаева Марат Карабаев назначен министром индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан, сообщает Акорда.





Марат Карабаев сменил на посту главы МИИР Каирбека Ускенбаева.





Карабаев родился в 1987 году. Окончил университет Уорвик (Великобритания) по программе "Болашақ" - специальность "Производственно-системная инженерия", в 2015 году закончил Таразский государственный университет имени Дулати М.Х. по специальности "Экономика".





С 2011 по 2013 годы работал в Министерстве сельского хозяйства РК, Министерстве индустрии и новых технологий РК на должностях эксперта и главного эксперта.





С 2013 года работал в департаменте транзитной и транспортной логистики Министерства транспорта и коммуникаций РК на должности руководителя управления.





В 2014 году - заместитель руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Южно-Казахстанской области.





С ноября 2015 по 2017 годы работал на должности руководителя управления предпринимательства, индустриально-инновационного развития и туризма Южно-Казахстанской области.





С мая 2018 по июль 2020 года - директор департамента развития оборонно-промышленного комплекса Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.





С июля 2020 года по июль 2021 года - председатель Комитета индустриального развития МИИР РК.





С июля 2021 года занимал должность вице-министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.