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Токаев сменил зампреда Агентства по противодействию коррупции

03.09.2020, 17:39 5482
Нур-Султан. 3 сентября. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев назначил заместителя председателя Агентства РК по противодействию коррупции, передает Kazakhstan Today.
 

Распоряжением главы государства Малахов Дмитрий Михайлович назначен заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы)", - сообщила пресс-служба Акорды.

 
Также распоряжением президента Кабдула Шынгыс Кайыпулы освобожден от должности заместителя председателя Антикоррупционной службы.
 

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