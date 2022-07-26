Токаев совершил малый хадж в Мекке

НУР-СУЛТАН. 25 ИЮЛЯ - Распоряжением президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева экс-премьер-министр страны Аскар Мамин и бывший глава Министерства индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов выведены из состава совета иностранных инвесторов при президенте, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Вывести из состава указанного Совета: А.У. Мамина, Е.А. Досаева, Б.Б. Атамкулова, Р. Е. Даленова, P. M. Исатаева, А. А. Арифханова, А. И. Мырзахметова, Р. Дж. Поллетта, А. Глазенберга, В. Н. Кнауфа, А. Брейяка, К. Ульмер-Айлфорт, В. Ю. Алекперова, Й. Катаяму", - сообщается в тексте документа.
Кроме того, президент распорядился ввести в состав совета:
Пирматова Галымжана Олжаевича - председателя Национального банка Республики Казахстан,
Султанова Бахыта Турлыхановича - заместителя премьер-министра - министра торговли и интеграции Республики Казахстан,
Куантырова Алибека Сакеновича - Министра национальной экономики Республики Казахстан,
Ускенбаева Каирбека Айтбаевича - Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан,
Шарлапаева Каната Бисимбаевича - председателя правления акционерного общества "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" (по согласованию),
Зебешева Ардака Темирхановича - председателя Комитета по инвестициям Министерства иностранных дел Республики Казахстан,
Баталова Раимбека Анваровича - председателя президиума Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен" (по согласованию),
Бела Ференци - президента компании "Дженерал Электрик" в России/Содружестве Независимых Государств (по согласованию),
Гэри Нейгла - генерального директора компании Glencore (по согласованию),
Уве Кнотцера - генерального директора компании Knauf International GmbH, управляющего партнера Knauf Group (по согласованию),
Николя Терраза - президента компании "Тоталь Энерджиз Разведка и Добыча", члена исполнительного комитета концерна "Тоталь Энерджиз" (по согласованию),
Кирсти Хелен Уилсона - члена глобального исполнительного комитета "Бейкер Макензи", заместителя председателя совета директоров "Бейкер Макензи Интернэшнл" (по согласованию),
Воробьева Вадима Николаевича - президента публичного акционерного общества "Лукойл" (по согласованию),
Тецуя Шинохару - старшего вице-президента, генерального директора департамента глобальной стратегии и координации корпорации "Митцубиси" (по согласованию).
Строки:
Смаилов Алихан Асханович - Первый заместитель премьер-министра Республики Казахстан",
Скляр Роман Васильевич - Заместитель премьер-министра Республики Казахстан",
Сулейменов Тимур Муратович - Заместитель Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан",
Тлеуберди Мухтар Бескенулы - Министр иностранных дел Республики Казахстан",
Жамаубаев Ерулан Кенжебекович - Министр финансов Республики Казахстан"
изложить соответственно в следующей редакции:
Смаилов Алихан Асханович - премьер-министр Республики Казахстан",
Скляр Роман Васильевич - первый заместитель премьер-министра Республики Казахстан",
Сулейменов Тимур Муратович - первый заместитель Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан",
Тлеуберди Мухтар Бескенулы - заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Республики Казахстан",
Жамаубаев Ерулан Кенжебекович - заместитель премьер-министра - министр финансов Республики Казахстан".