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Токаев стал почетным послом движения волонтеров

12.02.2020, 12:16 6373
Нур-Султан. 12 февраля. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял участие в открытии республиканского фронт-офиса волонтеров Birgemiz, передает Kazakhstan Today.

"Я согласился стать почетным послом движения волонтеров в Казахстане. У меня есть дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла, но данный статус почетного посла волонтерского движения я считаю не менее важным. Это для меня большая честь, поэтому вместе мы будем работать", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Как сообщалось ранее, глава государства объявил 2020 год Годом волонтера. Каждый из нас сможет принести пользу окружающим людям и всему обществу. Год должен стать годом добрых дел.
 

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