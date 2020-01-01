Глава государства поздравил казахстанцев с Новым 2020 годом

Нур-Султан. 31 декабря. Kazakhstan Today - Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Новым 2020 годом, передает Kazakhstan Today со ссылкой на Акорду.

Уважаемые казахстанцы!

Всего несколько минут остается до наступления 2020 года.

Встреча Нового года - это всегда радостное событие, момент искреннего единения близких людей, которые делятся друг с другом хорошими воспоминаниями и добрыми пожеланиями.

2019 год стал историческим для нашей страны. Была подтверждена преемственность стратегического курса Отца-основателя современного Казахстана, личности исторического масштаба - Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева.

Казахстан вступил в новый этап своего развития. Как президент нашего государства в полной мере осознаю всю ответственность за его будущее.

Выражаю сердечную благодарность казахстанцам, отдавшим свой голос за меня в ходе президентских выборов, и всем гражданам, проявляющим искреннюю заботу о будущем нашего Отечества!

Наш народ вновь показал всему миру свою мудрость, единство и приверженность демократическому выбору.

В течение полугода было сделано немало.

Приняты решения об увеличении заработных плат, пенсий и пособий, а также стипендий студентам. Снижена долговая нагрузка более 500 тыс. нуждающихся граждан.

Принимаются решительные меры по поддержке малого и среднего бизнеса, открываются новые рабочие места.

Начата реализация концепции "слышащего государства".

Мной принят ряд решений, направленных на дальнейшую модернизацию и демократизацию страны.

Несмотря на разные мнения, мы единая нация. Мы должны беречь как зеницу ока народное единство, завещанное нашими великими предками.

Нам предстоит большая, сложная работа по законодательному обеспечению важных реформ.

Серьезная трансформация ожидается в правоохранительной и судебной системах.

Для нового поколения способных управленцев открываются хорошие перспективы путем формирования Президентского кадрового резерва.

В 2020 году без помпы и излишеств предстоит отметить знаменательные даты, которые важны для укрепления нашей государственности.

Это 25-летие Конституции, юбилеи великого поэта и философа Абая, выдающегося ученого и мыслителя аль-Фараби.

Мы также отметим 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.

2020 год объявлен Годом волонтера. Каждый из нас сможет принести пользу окружающим людям и всему обществу. Следующий год должен стать годом добрых дел.

Дорогие соотечественники!

Государство не может считаться успешным без благополучия его граждан.

В новом году мы будем упорно трудиться на благо нашей Родины.

Мы должны прилагать усилия, чтобы в нашей стране были созданы все условия для самореализации казахстанцев.

Мы строим государство, в котором мнение каждого ответственного гражданина учитывается в полной мере.

Государство, в котором никто не останется без внимания, особенно нуждающиеся.

Государство, в котором царит справедливость, обеспечивается равенство возможностей для всех категорий граждан.

Кому-то это все покажется утопией.

Но дорогу осилит идущий.

Вместе мы сила!

Бірлік бар жерде - тірлік бар.

Уверен, вместе мы обеспечим благополучие всех граждан нашей страны.

Желаю всем казахстанцам здоровья, счастья, оптимизма и успехов!

С Новым годом!

Жана жыл кутты болсын!

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