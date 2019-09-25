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Токаев в Нью-Йорке встретился с главами крупных американских компаний

24.09.2019, 13:16 8803
Токаев в Нью-Йорке встретился с главами крупных американских компаний
Нью-Йорк. 24 сентября. Kazakhstan Today - Официальную программу первого дня визита главы государства в Нью-Йорк завершил круглый стол с участием руководителей крупных американских компаний, передает Kazakhstan Today.
 
В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев поздравил членов Казахстанско-американской бизнес-ассоциации с 20-летием создания и выразил благодарность за организацию данного мероприятия, сообщила пресс-служба Акорды.
 
Президент обратил внимание американских бизнесменов на то, что с момента подписания Совместного заявления о казахстанско-американском расширенном стратегическом партнерстве, состоявшегося в рамках визита Нурсултана Назарбаева в США в январе 2018 года, торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество между двумя странами значительно укрепилось.
 
Глава государства напомнил, что США являются одним из крупнейших инвесторов в экономику Казахстана: общий объем американских инвестиций в нашу страну превысил $45 млрд, в Казахстане работает более 500 американских компаний.
 

В 2018 году прямые американские инвестиции в Казахстан установили новый рекорд, достигнув отметки в $5,3 млрд, объем взаимной торговли увеличился вдвое, составив $2,8 млрд в 2018 году", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

 
Говоря об экономических возможностях Казахстана, президент акцентировал внимание американских бизнесменов на трех важных составляющих прогресса нашей страны: благоприятном инвестиционном климате, развитии рынка и коммуникаций, а также укреплении человеческого капитала.
 
Глава государства рассказал американским партнерам о том, что правительство Казахстана продолжит работу по улучшению инвестиционного климата путем обеспечения верховенства закона, неприкосновенности контрактов и защиты прав интеллектуальной собственности. По его словам, основной задачей в работе с инвесторами является сохранение стабильности и предсказуемость.
 
В выступлении также был раскрыт потенциал Казахстана в сфере энергетики, сельского хозяйства, финансов и человеческого капитала. Кроме этого, Касым-Жомарт Токаев отдельно остановился на транспортно-логистических возможностях страны.
 

Казахстан является важным транспортным хабом, соединяющим Восток и Запад. Более 70% трансконтинентальных маршрутов проходят через территорию Казахстана", - отметил президент.

 
В завершение Касым-Жомарт Токаев заверил представителей американских деловых кругов, что в качестве президента страны приложит усилия для расширения экономического партнерства между Казахстаном и США.
 
В этот же день глава государства провел встречи с руководителями ряда крупных международных компаний.
 
С главным исполнительным директором "Royal Dutch Shell" Бен Ван Барденом президент обсудил сотрудничество в реализации нефтегазовых проектов.
 
С председателем совета директоров и главным исполнительным директором транснациональной компании "JPMorgan Chase & Co." Джейми Даймоном глава государства рассмотрел взаимодействие по линии финансовых институтов.
 
В ходе беседы с президентом компании "Tyson Fresh Meats" Стивом Стауффером и президентом, главным исполнительным директором компании "Valmont Industries" Стивом Каневски были обсуждены вопросы реализации инвестиционных проектов в сфере сельского хозяйства.
 
Перспективы сотрудничества в сфере стартап-проектов были рассмотрены в ходе встреч с главным исполнительным директором компании "Plug`n Play" Саидом Амиди и управляющим партнером, вице-президентом венчурного фонда и стартап-акселератора "500 Startups" Беди Янг.
 
Взаимодействие в сфере электронной торговли Президент Казахстана обсудил с вице-президентом по глобальной государственной политике "Amazon Web Services" Майклом Пунке.
 

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