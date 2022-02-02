Токаев провел совещание по вопросам противодействия коррупции

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НУР-СУЛТАН. 1 ФЕВРАЛЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал кардинально пересмотреть все направления антикоррупционной деятельности и поставил ряд задач перед уполномоченными органами. По его мнению, по обращениям предпринимателей и обществености о фактах коррупции необходимо проводить системную работу, передает KAZAKHSTAN TODAY со ссылкой на Акорду

Особое внимание следует уделить борьбе с коррупцией в таможенной сфере, строительстве, образовании и здравоохранении. Ответственным министерствам необходимо разработать план по искоренению коррупции по этим направлениям на системной основе. Поручаю тщательно проработать и представить этот план по итогам первого квартала. Все мероприятия необходимо согласовать с Агентством по противодействию коррупции. Работу первых руководителей в компетентных органах буду оценивать и по показателям борьбы с коррупцией", - заявил Токаев.

Особое внимание президент уделил искоренению коррупцию при установлении регулируемых государством цен.

Соответствующие уполномоченные органы при установлении цены должны тщательно изучить, насколько она обоснована. Наряду с экономическими факторами следует изучить вопрос, нет ли там чьих-то корыстных интересов. К примеру, отечественные производители постоянно жалуются на коррупцию в железнодорожной отрасли. Предпринимателей возмущает размер платы за пользование поъездных путей к конкретному объекту. В связи с этим одновременно поступили обращения из нескольких регионов - Костанайской, Восточно-Казахстанской, Туркестанской, Акмолинской и Павлодарской областей. Компании-монополисты самостоятельно подняли цены, а это сразу сказывается на цене товаров народного потребления", - отметил глава государства.









Он поручил пересмотреть всю систему госзакупок и закупок в квазигосударственном секторе. Президент полагает, что в госзакупках должны участвовать производители, имеющие репутацию, соответствующую технику, квалифицированных работников и своевременно уплачивающие налоги.

Сейчас же мы видим, что вместо реального искоренения коррупции происходит бюрократизация процесса. Много месяцев уходит на процедуры выбора поставщика, но все равно нет ни качества, ни добропорядочности. Зачастую, несмотря на все имеющиеся нормативные фильтры, заведомо известно, кто выиграет тот или иной тендер. К примеру, за два года Казавтожол провел 99 конкурсов по закупкам услуг технического надзора. Половину из них выиграли четыре компании с явными признаками аффилированности. При этом в стране есть более двух тысяч аккредитованных организаций и шести тысяч аттестованных экспертов. Поэтому стоит ли удивляться тому, что в госзакупках редко участвуют серьезные компании международного уровня", - сказал Токаев.

По информации главы государства, можно отметить выявление коррупционных схем, связанных с субсидиями в сельском хозяйстве.





За последние пять лет государство выделило на поддержку аграриев более двух триллионов тенге. За это же время в данной сфере зарегистрировано 960 преступлений, к уголовной ответственности привлечено 450 лиц. Эта сфера на протяжении многих лет подвержена коррупции. Из-за этого государство понесло большой ущерб, подорвана продовольственная безопасность. В частности, из 80 миллиардов тенге, выделенных на обводнение пастбищных угодий, половина была потрачена не по целевому назначению. В прошлом году, когда была засуха, крестьяне не находили корма, был падеж скота. В некоторых регионах крестьянам в качестве субсидий выдавали солнечные батареи. Откровенно говоря, никто не задумывался о том, что нужно сельчанам. Для того, чтобы отчитаться, что освоены субсидии, цены на эти солнечные батареи указаны в кратном размере. Все это произошло из-за безответственности уполномоченных органов. Министерство сельского хозяйства и акимы должны нести ответственность за допущение такой растраты", - подчеркнул Токаев.

Он отметил, что эффективная борьба с коррупцией немыслима без сугубо правоохранительной работы - многие годы она сводилась к поимке взяточников с поличным без глубокого погружения в тему. Разные люди изобличались на одних и тех же должностях за решение одних и тех же вопросов. Коррупционеров регулярно ловили и отправляли за решетку, а причины и условия, из-за которых процветала коррупция, никого особо не интересовали. Лишь в последние годы наметился отход от этой практики.

Бескомпромиссная борьба с коррупцией является одним из основных приоритетов государственной политики. Чтобы установить верховенство закона и построить настоящее правовое государство, прежде всего необходимо искоренить коррупцию.

Введен запрет на условно-досрочное освобождение граждан, осужденных за коррупционное деяние. К судам, правоохранителям, взяточникам и посредникам применяются жесткие наказания. С прошлого года введено всеобщее декларирование доходов. Эти и другие меры дали ощутимый результат, уровень коррупции снизился. Однако кардинальных изменений это не принесло. И об этом нужно говорить открыто. Граждане по-прежнему сталкиваются с коррупционными проявлениями в повседневной жизни", - заявил глава государства.

Президент сообщил, что за последние годы в этом направлении сделаны важные шаги. Приняты конкретные меры для качественного функционирования судов, за три года были уволены либо понижены в должности 174 судьи. Во вновь созданные административные суды за полгода поступило 14 тысяч исков, в которых в половине случаев выигрывают заявители. Введена трехзвенная модель уголовного процесса. В результате в прошлом году прокуроры не допустили необоснованного вовлечения в уголовный процесс почти трех с половиной тысяч человек. Также реализован ряд других институциональных мер.

Токаев сообщил участникам совещания, что утвердит проект Концепции антикоррупционной политики, подготовленной по его поручению. Однако эффективность работы будет оценивать по конкретному результату. Конечная цель - формирование общества, чистого от коррупции.

Глава государства отдельно остановился на вопросах работы информационных систем и баз данных. Министерству цифровизации поручено провести ревизию всех информационных систем, разработанных госструктурами.

Какие задачи они выполняют, кто имеет доступ к ним, сколько на них затрачено средств, какая от них польза гражданам и государству. В работе по цифровизации должны быть четко расставлены приоритеты. Одно дело, если это такой проект, как "Электронное правительство", который реально облегчает получение государственных услуг. Или "Сергек", укрепивший водительскую дисциплину на дорогах и исключивший человеческий фактор в фиксации дорожных нарушений. И другой момент, когда под предлогом цифровизации бюджет расходуется бездумно, а потом еще ежегодно кто-то получает миллионы за обслуживание никому не нужных ресурсов", - отметил Токаев.

Правительству совместно с агентствами по противодействию коррупции и финансового мониторинга поручено кардинально изменить подходы к регулированию закупок государства и квазигосударственного сектора, включая систему государственного контроля в этой сфере.

Кроме этого, глава государства считает необходимым усилить антикоррупционный контроль в сфере государственно-частного партнерства. Правительство должно рассмотреть вопрос кардинального обновления закона о ГЧП.