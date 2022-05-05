Токаев внес изменения в административно-территориальное устройство ВКО

Фото: Акорда

НУР-СУЛТАН. 5 МАЯ - Председатель правления АО "Самрук-Казына" Алмасадам Саткалиев доложил президенту о реализации второго этапа реформирования АО "Самрук-Казына", передает KAZAKHSTAN TODAY.

В рамках второго этапа основные усилия направлены на повышение эффективности портфельных компаний, оптимизацию затрат при максимизации их стоимости. Особое внимание уделяется повышению социальной ответственности бизнеса, сообщает пресс-служба Акорды.

Алмасадам Саткалиев сообщил, что фонд продолжит реализацию программы приватизации активов с учетом сохранения контрольных долей в стратегических активах.

Касым-Жомарт Токаев также был проинформирован о приоритетных проектах АО "Самрук-Казына" в сферах газоснабжения, водообеспечения, транспорта и энергетики. Их осуществление позволит улучшить качество жизни населения страны и создать новые рабочие места. Фонд планирует расширить перечень приоритетных проектов.

По итогам встречи президент дал ряд поручений, касающихся повышения эффективности деятельности группы компаний фонда, в том числе связанных с конкретными сроками реализации проектов и обеспечением прозрачности перед населением.