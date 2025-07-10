Токаев: Вопрос водной безопасности стал основным условием устойчивого развития Казахстана
Астана. 9 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана поздравил работников водного хозяйства с профессиональным праздником и подчеркнул, что вода - источник жизни, бесценный стратегический ресурс для всех стран мира, сообщает Акорда.
Казахстан обладает огромной территорией, однако большую ее часть занимают пустыни и полупустыни. Поэтому не будет преувеличением сказать, что водные ресурсы являются частью национальной безопасности Казахстана и неизменно находятся в центре внимания государства", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Президент подчеркнул, что обеспечение населения чистой питьевой водой является важнейшей задачей. В последние годы в этой отрасли принимаются конкретные меры. Одной из приоритетных задач является обеспечение водоснабжения порядка 500 сел. Особенно важно решить проблему очистки питьевой воды.
Сегодня в стране введен тариф, стимулирующий экономное потребление воды. Другими словами, меньше потребляешь - меньше платишь. Кроме того, государство активно поддерживает хозяйства, использующие водосберегающие технологии, и будет возмещать до 80% потраченных средств. Сегодня такие технологии используются на 470 тысячах гектарах земли. Работа в этом направлении будет продолжена и в дальнейшем, поскольку водосбережение - это важнейшая стратегическая задача. Особое значение приобретает активное внедрение цифровых решений в эту сферу. Однако нынешняя ситуация остается неудовлетворительной", - подчеркнул глава государства.
Как полагает президент, вопрос водной безопасности стал основным условием устойчивого развития Казахстана.
Мы должны заняться усилением водной дипломатии, готовить и подбирать кадры для этой исключительно важной работы. В приоритете - взаимодействие с соседними государствами для выстраивания эффективной системы водопользования в бассейнах трансграничных рек (...) Казахстан последовательно продвигает инициативу создания Водно-энергетического консорциума стран Центральной Азии. Благодаря тесному сотрудничеству со странами региона в прошлом году наши аграрии были полностью обеспечены необходимым объемом водных ресурсов. Такая работа должна быть проведена и в этом году. В условиях, когда глобальный спрос на воду может превысить предложение на 40% уже к 2040 году, важно консолидировать усилия всего международного сообщества. Поэтому Казахстан активно участвует в многосторонних инициативах, направленных на преодоление водного кризиса", - заявил Касым-Жомарт Токаев.
Президент отметил, что благодаря многолетней работе по спасению Малого Арала море постепенно возвращается, а его акватория вновь наполняется водой.
Необходимо принять конкретные меры по сохранению Каспийского моря, озера Балхаш и других источников воды", - добавил глава государства.
Напомним, в Казахстане утверждены правила использования водных ресурсов водохранилищ и правила технической эксплуатации и благоустройства водохранилищ.