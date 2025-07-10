Как будут эксплуатировать и благоустраивать водохранилища в Казахстане по новым правилам
Астана. 9 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство водных ресурсов и ирригации РК утвердило правила использования водных ресурсов водохранилищ и правила технической эксплуатации и благоустройства водохранилищ.
Водные ресурсы водохранилищ используются для питьевого водоснабжения, нужд сельского хозяйства, промышленности и теплоэнергетики, гидроэнергетики, тушения пожаров, оздоровительных и рекреационных целях, охотничьего хозяйства, ведения рыболовства и аквакультуры, а также проведение природоохранных попусков", - говорится в документе.
Природоохранные попуски осуществляются для сохранения естественного режима водного объекта, рыбных ресурсов и других водных животных, а также обеспечения промывки русел рек во время паводков.
Режим использования водных ресурсов определяется отдельно для каждого водохранилища.
В правилах также прописано, что обязан обеспечивать собственник (владелец) гидротехнических сооружений.
В обязанности входит:
- соблюдение правил эксплуатации водохозяйственных и гидротехнических сооружений;
- систематический анализ состояния безопасности водохозяйственных и гидротехнических сооружений;
- проведение регулярных обследований технического состояния водохозяйственных и гидротехнических сооружений;
- создание финансовых и материальных резервов, предназначенные для ликвидации аварий на водохозяйственных и гидротехнических сооружениях;
- поддержание в постоянной готовности локальных систем оповещения гражданской защиты на гидротехнических сооружениях.
В период паводка собственник (владелец) гидротехнических сооружений:
- устанавливает круглосуточное дежурство членов паводковой комиссии;
- проводит регулярное наблюдение за уровнем воды и за состоянием водохранилищ.
После прохождения паводка собственник организует осмотр всех гидротехнических сооружений: крепления, откосов, крепления нижнего бьефа и документирование результатов данного осмотра.
Также в правилах определен порядок использования дна и берегов, проведение планового осмотра, ремонта и содержание комплекса гидротехнических сооружений водохранилищ.
Подробнее с документом можно ознакомиться здесь.
Приказ вступит в силу 19 июля 2025 года.
Напомним, Исламский банк развития одобрил Казахстану заем и грант на общую сумму 2,7 млрд долларов США на строительство и реконструкцию водохранилищ в Казахстане.
В июне в Казахстане вступил в силу новый Водный кодекс.