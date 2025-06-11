Борьба с черным рынком воды и адаптация к изменению климата: в Казахстане вступил в силу новый Водный кодекс
Астана. 10 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Республике Казахстан вступил в силу новый Водный кодекс, сообщили в пресс-службе Министерства водных ресурсов и ирригации страны.
При разработке нового Водного кодекса мы руководствовались пятью основными принципами. Это признание воды неотъемлемой частью окружающей среды, основы жизнедеятельности граждан и экономического развития, охрана воды и предотвращение ее истощения, комплексное использование поверхностных и подземных вод, внедрение водосберегающих технологий и адаптация к изменению климата, привлечение общественности к решению задач по охране и использованию водного фонда. Документ поможет сформировать новую государственную политику в области водных ресурсов. Отдельно благодарю депутатов парламента и экспертов, участвовавших в его разработке", - отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.
В частности, в документе впервые вводится понятие "водная безопасность".
Это защита граждан и экономики от дефицита воды и загрязнения водных объектов, а также защита интересов страны в области охраны и использования трансграничных вод. Для предотвращения истощения водных объектов вводится понятие "экологический сток" - минимально допустимый уровень воды для поддержания экосистем рек, озер и морей", - проинформировали в ведомстве.
Кроме того, новый кодекс предусматривает разработку генерального и бассейновых планов управления водными ресурсами.
Эти документы будут определять цели, задачи, подходы и основные мероприятия исходя из прогнозов наличия водных ресурсов. Выводы и рекомендации этих планов будут приниматься во внимание при государственном планировании. Расширено участие общественности в принятии решений по управлению водными ресурсами. Бассейновые советы смогут вносить рекомендации о сокращении разрешенных объемов водопользования, мерах по противодействию паводкам и засухам, мерах по устранению местными исполнительными органами допущенных ими нарушений. Расширены требования по охране водных объектов. В первую очередь - малых рек и озер. В частности, запрещается строительство глухих плотин на малых реках. Предусмотрен особый режим охраны водно-болотных угодий и ледников. А местные исполнительные органы должны в течение двух лет определить водоохранные зоны и полосы во всех населенных пунктах", - отметили в пресс-службе.
Также отдельная глава посвящена мерам по адаптации к изменению климата. Помимо этого, теперь водопользователи могут самостоятельно и без специального разрешения накапливать талую воду для сельскохозяйственных нужд.
Еще одной особенностью нового Водного кодекса стало выведение в отдельную главу вопроса безопасности гидротехнических сооружений. В ней систематизированы вопросы формирования и ведения реестра гидротехнических сооружений, их эксплуатации, а также проведения многофакторных обследований с разработкой деклараций безопасности. Также предусмотрена разработка регламента безопасности гидротехнических сооружений. Также документ включает нормы по развитию систем водоснабжения и водоотведения, регулированию ливневых и дренажных стоков, передаче бесхозяйных систем в коммунальную собственность", - заявили в Минводы.
Как подчеркнули в ведомстве, для эффективной борьбы с черным рынком воды усилены функций по государственному контролю бассейновых водных инспекции.
Теперь они наделены функциями надзора, в соответствии с которыми будут принимать меры оперативного реагирования. Также будет вестись государственный контроль за соблюдением местными исполнительными органами возложенных на них функций в области охраны и использования водного фонда", - добавили в министерстве.
Ранее Токаев подписал Водный кодекс.