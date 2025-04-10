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Астана. 9 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Водный кодекс, сообщает пресс-служба Акорды.





Первый блок новелл кодекса направлен на внедрение новых механизмов водосбережения и охрану водных объектов. Впервые в законодательство введено понятие "водная безопасность". Оно охватывает защиту граждан и экономики от дефицита воды и загрязнения водных объектов, а также защиту интересов Республики Казахстан в области охраны и использования трансграничных водных объектов.





Вторым блоком пересмотрены подходы к управлению водными ресурсами с акцентом на приоритетность их охраны, широкое вовлечение общественности в принятие решений и важность управления на основе водохозяйственных бассейнов.





Третий блок новелл предусматривает мероприятия по предупреждению и ликвидации вредного воздействия вод, включая противопаводковые мероприятия.





Четвертым блоком новелл ужесточено государственное регулирование и контроль в области использования и охраны водного фонда. Бассейновые водные инспекции помимо функции госконтроля также наделены полномочием по государственному надзору с применением мер оперативного реагирования.





Пятый блок направлен на обеспечение безопасности гидротехнических сооружений.