Заем в $2,7 млрд планирует привлечь Казахстан на строительство и реконструкцию водохранилищ

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Астана. 12 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Исламский банк развития одобрил заем и грант на общую сумму 2,7 млрд долларов США на строительство и реконструкцию водохранилищ в Казахстане, заявил в ходе правительственного часа с мажилисе министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов.





По словам главы Минводы, в рамках займа уже в 2025 году будет начато строительство 4 водохранилища.





Три из них - Акмола, Калгуты и Караузяк, расположенные на юге, должны обеспечить покрытие дефицита воды в вегетационный период на вновь вводимой площади орошения 22,5 тыс. га. Четвертое водохранилище на реке Большой Узень в Западно-Казахстанской области ориентировано на удержание паводковых и талых вод и исключение угрозы подтопления двух населенных пунктов Казталовского района (около 5 тысяч человек)", - проинформировал Нуржигитов.





Также на первом этапе предусмотрены работы по реконструкции водохранилищ Терс-Ащыбулак и Караконыз в Жамбылской области, водохранилища Коскорган и Коксарайского контррегулятора в Туркестанской области. Планируется модернизировать с элементами цифровизации 115 каналов протяженностью 3452 километра на территории шести областей: Алматинской, Жамбылской, Жетісу, Западно-Казахстанской, Кызылординской и Туркестанской. Также предусмотрено строительство сооружения для подпитки Астанинского водохранилища.





Второй этап реализации займа, планируемый с 2027 года, включает 25 проектов, в том числе строительство 13 и реконструкцию 11 водохранилищ.





Кроме того, планируется модернизация более 5 тысяч километров ирригационных каналов, расположенных в 10 областях: Алматинской, Атырауской, Абай, ВКО, Жамбылской, Жетісу, ЗКО, Кызылординской, Павлодарской, Туркестанской.





В результате данных работ общее состояние водной инфраструктуры значительно улучшится. Также ожидается значительное снижение риска затопления в 134 сельских населенных пунктах, где проживает более 200 тысяч человек", - добавил министр.



