Токаев: вопросы рационального водопользования будут решаться в координации с Узбекистаном

Нур-Султан. 9 мая. Kazakhstan Today - Президент Казахстан Касым-Жомарт Токаев проинформировал о том, что Казахстан скоординирует с Узбекистаном решение вопросов водопользования на приграничных территориях, передает Kazakhstan Today.

Вопросы рационального, справедливого водопользования будут решаться в тесной координации с узбекской стороной", - написал глава государства в Twitter .

Также Токаев проинформировал о том, что пострадавшие от подтопления жители Махтааральского района Туркестанской области будут полностью обеспечены новым или отремонтированным жильем.

Каждый из них получит 100 тыс. тенге из республиканского бюджета. Ситуация под контролем", - заверил президент.

Отметим, что в Туркестанской области продолжается ликвидация последствия подтоплений, вызванных прорывом дамбы в Сардобинском водохранилище в Узбекистане. В результате переполнения коллекторов в Махтааральском районе произошло подтопление 5 населенных пунктов, в которых проживало 6128 человек. Жителей эвакуировали. Решением акима Махтааральского района от 2 мая 2020 года объявлена ЧС техногенного характера местного масштаба.

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