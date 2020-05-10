Система Orphus

Токаев: вопросы рационального водопользования будут решаться в координации с Узбекистаном

09.05.2020, 14:03 7858
Нур-Султан. 9 мая. Kazakhstan Today - Президент Казахстан Касым-Жомарт Токаев проинформировал о том, что Казахстан скоординирует с Узбекистаном решение вопросов водопользования на приграничных территориях, передает Kazakhstan Today.
 

Вопросы рационального, справедливого водопользования будут решаться в тесной координации с узбекской стороной", - написал глава государства в Twitter.

 
Также Токаев проинформировал о том, что пострадавшие от подтопления жители Махтааральского района Туркестанской области будут полностью обеспечены новым или отремонтированным жильем. 
 

Каждый из них получит 100 тыс. тенге из республиканского бюджета. Ситуация под контролем", - заверил президент.

 
Отметим, что в Туркестанской области продолжается ликвидация последствия подтоплений, вызванных прорывом дамбы в Сардобинском водохранилище в Узбекистане. В результате переполнения коллекторов в Махтааральском районе произошло подтопление 5 населенных пунктов, в которых проживало 6128 человек. Жителей эвакуировали. Решением акима Махтааральского района от 2 мая 2020 года объявлена ЧС техногенного характера местного масштаба. 
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая