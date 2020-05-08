По 100 тыс. тенге выплатят жителям сел, пострадавших от наводнения в Туркестанской области

Туркестан. 7 мая. Kazakhstan Today - Каждому жителю пострадавших от наводнения сел в Туркестанской области будет выплачено 100 тыс. тенге, передает Kazakhstan Today.

После облета затопленных территорий совместно с акимом Туркестанской области Умирзаком Шукеевым и узбекскими коллегами, госкомиссия отправилась в затопленные поселки Оргебас и Фирдоуси.

Одновременно на территорию Махтааральского района Туркестанской области со стороны Узбекистана прибыло более 100 единиц спецтехники (гусеничные и колесные тракторы, пожарные машины, оснащенные мотопомпами) и 200 человек, среди которых специалисты-гидротехники.

После посещения затопленных сел и ознакомлением с ситуацией на месте, Р. Скляр и У. Шукеев встретились с местными жителями, пострадавшими от наводнения. Выслушав все предложения, высказанные аксакалами затопленных поселков, госкомиссия направилась в Мырзакент, где прошло заседание штаба, сообщает пресс-служба главы правительства.

По предложению главы Туркестанской области Госкомиссией было принято решение о выплате каждому жителю сел, оказавшихся затопленными, по 100 тыс. тенге.

Также сообщается, что на окраине Мырзакента будет отстроен новый микрорайон , куда переселятся жители посёлков Достык, Жанатурмыс и Женис. В новый жилой массив будут подведены все коммуникации, построят детские сады и школы.

Жителям затопленных сел Оргебас и Фирдоуси предложено три варианта решения жилищного вопроса: переезд в другие населенные пункты, где им будут построены новые дома; восстановление домов; возмещение затрат за строительство и восстановления жилья.

Свой выбор пострадавшие от наводнения сельчане должны будут сделать на сельских сходах.

Кроме того, решен вопрос и с возмещением потерь сельхозпроизводителям и хозяевам домашнего скота. Ущерб будет возмещен из правительственного резерва по итогам ревизии, проведенной комиссией оперативного штаба по ликвидации ЧС.

По сельхозкредитам фермерам будет предоставлена отсрочка платежей. Для восстановления сельскохозяйственных угодий, МСХ РК совместно с НИИ сельского хозяйства будут восстанавливаться земли и даны рекомендации, какие культуры можно будет посадить в этом году", - уточнили в пресс-службе премьер-министра.

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