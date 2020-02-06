Нур-Султан. 5 февраля. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев встретился с директором представительства Фонда имени Конрада Аденауэра в Казахстане Томасом Хельмом, передает Kazakhstan Today.

Томас Хельм проинформировал президента об основных направлениях деятельности Фонда в Казахстане, в том числе о реализации текущих проектов и перспективах дальнейшего эффективного сотрудничества с РК, сообщила пресс-служба Акорды.

Как отметили в пресс-службе, руководитель представительства поделился своим видением развития цифровизации, энергетики, дуального образования, СМИ, а также организации местного самоуправления в Казахстане.

Глава государства рассказал Томасу Хельму о результатах своего недавнего визита в Германию, подчеркнув, что в Казахстане придают важное значение укреплению всесторонней кооперации с этой страной.

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