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Токаев встретился с директором представительства Фонда имени Конрада Аденауэра

05.02.2020, 17:43 8209
Токаев встретился с директором представительства Фонда имени Конрада Аденауэра
Нур-Султан. 5 февраля. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев встретился с директором представительства Фонда имени Конрада Аденауэра в Казахстане Томасом Хельмом, передает Kazakhstan Today.
 
Томас Хельм проинформировал президента об основных направлениях деятельности Фонда в Казахстане, в том числе о реализации текущих проектов и перспективах дальнейшего эффективного сотрудничества с РК, сообщила пресс-служба Акорды.
 
Как отметили в пресс-службе, руководитель представительства поделился своим видением развития цифровизации, энергетики, дуального образования, СМИ, а также организации местного самоуправления в Казахстане.
 
Глава государства рассказал Томасу Хельму о результатах своего недавнего визита в Германию, подчеркнув, что в Казахстане придают важное значение укреплению всесторонней кооперации с этой страной.
 

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