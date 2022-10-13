Токаев обсудил с эмиром Катара перспективы взаимоотношений двух стран

Фото: Акорда
Астана. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, который прибыл в Казахстан с государственным визитом, сообщает пресс-служба Акорды.
Президент поблагодарил эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани за то, что он принял приглашение и посетил Казахстан.
Хочу выразить искреннюю благодарность за то, что вы приняли мое приглашение и прибыли в Казахстан с государственным визитом. Сегодня мы планируем достичь договоренностей по наиболее важным вопросам двусторонних отношений. Государство Катар является для нас самым важным партнером на Ближнем Востоке. Поэтому мы готовы направить все усилия на дальнейшее развитие наших отношений", - отметил глава государства.
В свою очередь эмир Катара поблагодарил президента Касым-Жомарта Токаева за приглашение совершить визит в Казахстан и оказанное гостеприимство.
Между нашими странами установились хорошие взаимоотношения. В последние годы поступательно развиваются наши контакты в самых разных сферах. Сегодня в рамках государственного визита мы обсудим ход реализации договоренностей, достигнутых в ходе экономического форума, который состоялся в июне в Дохе. Эти соглашения направлены на развитие сотрудничества по ряду направлений. Эти вопросы с участием соответствующих министров будут всесторонне рассмотрены в рамках переговоров в расширенном составе. Также хочу пожелать успеха саммиту совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, который состоится завтра", - сказал эмир Катара.
Стороны обсудили состояние и перспективы развития казахстанско-катарских отношений, уделив особое внимание перспективам торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества.
Президент Казахстана отметил, что рассматривает Катар в качестве авторитетного члена международного сообщества, играющего важную роль на мировой арене.
Главы государств подтвердили взаимное стремление к укреплению торгово-экономических связей. Касым-Жомарт Токаев заявил о готовности оказать всяческую поддержку катарским компаниям и пригласил их принять активное участие в реализации совместных инвестиционных проектов в нашей стране. В частности, он указал на наличие возможностей в сферах сельского хозяйства, энергетики, нефтехимии, горнодобывающей промышленности, финансов.
Президент отметил, что в следующем году Казахстан и Катар отметят 30-летнюю годовщину установления дипломатических отношений.
Это знаковая веха. За этот период мы установили тесное межгосударственное сотрудничество. Налажен конструктивный политический диалог, основанный на узах традиционной дружбы и прочного партнерства. Ярким свидетельством этому являются построенные в Астане мечеть "Аль-Фараби" и образовательный центр имени шейха Тамима. Кроме того, недавно начато строительство перинатального центра в селе Отеген батыр Алматинской области. Мы всегда будем помнить о всесторонней поддержке и вкладе Государства Катар в развитие нашей страны. Готовы и впредь укреплять казахско-катарские отношения", - заявил глава государства.
Лидер Катара заявил о приверженности дальнейшему развитию всесторонних связей с Казахстаном, подчеркнув необходимость активизации работы двусторонней межправительственной комиссии. Он также высказался за продолжение работы в рамках многосторонних структур, в том числе по линии СВМДА.
В рамках государственного визита эмира Катара в Казахстан было подписано более 10 документов. Кроме того, Касым-Жомарт Токаев вручил эмиру высшую государственную награду Республики Казахстан - орден «Алтын Қыран».
Напомним, эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани прибыл в Казахстан с государственным визитом 11 октября.