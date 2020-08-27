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Токаев встретился с главой Национального научного медцентра

26.08.2020, 15:44 4591
Токаев встретился с главой Национального научного медцентра
Нур-Султан. 26 августа. Kazakhstan Today - Председатель правления АО "Национальный научный медицинский центр" Абай Байгенжин проинформировал главу государства Касым-Жомарта Токаева об основных результатах работы центра, передает Kazakhstan Today.
 
По словам Абая Байгенжина, с момента создания лечение в медучреждении получили 174 тысячи человек. Было проведено более 80 тысяч операций на сердце и 60 тысяч общих операций. При этом 70% операций выполняется с помощью новых технологий. 
 
Руководитель центра отметил, что проведение операций с использованием новых технологий позволяет сохранять человеческие жизни, а по результатам таких операций проводятся научные исследования. Национальный научный медицинский центр также осуществляет лечение больных онкологическими заболеваниями, 477 человек полностью выздоровели. Кроме того, во время пандемии в центре проходили лечение граждане, зараженные коронавирусом.
 
Глава государства высоко оценил работу центра по сохранению здоровья граждан и пожелал его коллективу дальнейших успехов.
 

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