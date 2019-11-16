Токаев встретился с президентом АБР

Нур-Султан. 15 ноября. Kazakhstan Today - Глава государства принял президента Азиатского банка развития Такехико Накао, передает Kazakhstan Today.

Приветствуя Такехико Накао, Касым-Жомарт Токаев поздравил его с 25-летием установления партнерства между Казахстаном и Азиатским банком развития (АБР), сообщила пресс-служба Акорды.

Мы благодарим вас за вклад в развитие сотрудничества между правительством Казахстана и АБР. Участие банка в нашей экономике выглядит очевидным, и мы высоко это ценим", - отметил президент Казахстана.

В свою очередь, президент АБР сообщил, что ознакомлен с посланием главы государства народу страны. Руководитель одного из крупнейших азиатских финансовых институтов положительно оценил основные пункты этого стратегического документа, особо выделив социальную составляющую. По его мнению, цели и задачи послания коррелируют с приоритетами развития АБР.

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