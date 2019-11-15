Токаев поручил изучить возможность строительства ТЭЦ в Кокшетау

Кокшетау. 14 ноября. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев сегодня в ходе совещания по развитию Акмолинской области поручил изучить возможность строительства ТЭЦ в регионе, передает Kazakhstan Today.

Остановившись на задачах по развитию инфраструктуры, Касым-Жомарт Токаев поручил правительству изучить возможность строительства в Акмолинской области ТЭЦ за счет привлечения кредитов со стороны международных финансовых институтов, сообщила пресс-служба Акорды.

Это примерно $200 млн. Небольшая сумма. Рассмотрите и дайте предложения. Мы должны обязательно построить ТЭЦ в городе Кокшетау", - поручил глава государства.

Говоря о промышленном производстве в регионе, президент указал на сохранении низких темпов его роста, удельный вес области в республиканском объеме составляет всего 2,5%.

В частности, Токаев обратил внимание на исключение горно-металлургического комплекса на Масальском месторождении из Комплексного плана по развитию горно-металлургической промышленности и Республиканской карты индустриализации. Проект предполагал технологическую цепочку от добычи руды до выпуска стального проката и производство до 1 млн тонн продукции. Президент полагает, что функционирование комплекса могло бы обеспечить занятость в Жаркаинском и Есильском районах, а также стать источником роста экономики области.

В связи с этим Касым-Жомарт Токаев поручил правительству совместно с Фондом "Самрук-Казына" выработать четкую позицию по данному проекту и принять соответствующие меры.

Кроме того, глава государства заявил, что ключевым фактором роста экономики региона должен стать рост производительности труда, в том числе в сельском хозяйстве.

За последние три года в Акмолинской области площадь орошаемых земель увеличилась в 7,5 раза и превысила 24 тыс. гектаров. Это хороший показатель, напрямую влияющий на повышение производительности. Необходимо продолжить эту работу", - сказал президент.

Вместе с тем Касым-Жомарт Токаев указал на низкий уровень производительности труда в сельском хозяйстве, в трех крупных зерносеющих областях страны, находящихся на уровне от 5 до 8 тыс. долларов. "В России этот показатель составляет 17 тыс. долларов, а в развитых странах доходит до 80-90 тысяч", - заметил он.

Глава государства поручил министерству сельского хозяйства совместно с акиматами аграрных регионов предпринять конкретные меры по существенному увеличению производительности труда в сфере АПК, в том числе за счет внедрения отечественных разработок.

Вместе с тем президент указал на недостаточное задействование туристического потенциала региона, обладающего богатыми природно-рекреационными ресурсами и объектами культурного наследия. По его словам, вклад туристской отрасли в валовый региональный продукт не превышает 0,5%, в то время как в рамках госпрограммы развития туризма поставлена задача к 2025 году увеличить данный показатель по стране до 8%.

Поручаю правительству совместно с акиматом области обеспечить завершение начатых инфраструктурных проектов, реализуемых в рамках третьего этапа Плана развития Щучинско-Боровской курортной зоны. В Карте туризма Казахстана находится и Зерендинская зона отдыха. Она может специализироваться в сфере экологического и детского туризма", - сказал президент Республики.

Продолжая тему туризма, глава государства подверг критике качество придорожного сервиса и низкого уровня обслуживания и поручил принять эффективные меры по развитию придорожного сервиса.

Президент также заявил о необходимости оперативно решать инфраструктурные вопросы окраин агломераций области, и в качестве примера привел поселок Косшы.

По численности населения в Косшы имеются 3 разные цифры: фактически проживает 52,5 тыс. человек; согласно тетради учета домашнего хозяйства численность населения - 34 тысячи; миграционной службой официально зарегистрировано 16,5 тыс. человек. Это опасно со всех точек зрения. Скоро у нас ожидается перепись населения. Необходимо четко знать численность населения и условия проживания людей", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент также заявил о необходимости перехода к комплексному управлению развитием территорий, когда во главу угла ставится улучшение качества жизни граждан страны. Для этого, по его мнению, необходимо повышение взаимной координации работы акиматов города Нур-Султана и Акмолинской области.

В завершение выступления Касым-Жомарт Токаев поручил правительству и акимату области обеспечить полную готовность к проведению казахстанско-российского Форума межрегионального сотрудничества в 2020 году в Кокшетау.

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