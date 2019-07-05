Токаев встретился с вице-председателем корпорации "Марубени" и президентом компании "Тоталь Разведка и Добыча"

Нур-Султан. 4 июля. Kazakhstan Today - Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с вице-председателем корпорации "Марубени" Шигеру Ямазоэ и президентом компании "Тоталь Разведка и Добыча" Арно Брейяком, передает Kazakhstan Today.

Глава государства, отметив успехи в деятельности японской компании, поблагодарил Шигеру Ямазоэ за участие в пленарном заседании Совета иностранных инвесторов.

В этом году исполнилось 25 лет нашему сотрудничеству в области мирного использования атомной энергии. За это время мы также смогли укрепить наши отношения по широкому спектру вопросов. В частности, в торгово-экономической сфере расширились наши взаимовыгодные двусторонние связи. Компания "Марубени" успешно работает на казахстанском рынке, начиная с 1993 года", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Ш. Ямазоэ, особо отметив вклад Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в становление и развитие казахстанско-японских отношений, выразил уверенность в том, что Касым-Жомарт Токаев продолжит курс на дальнейшее развитие многопланового двустороннего сотрудничества.

Мы работаем на казахстанском рынке почти 30 лет. За это время были реализованы многие проекты в сферах инфраструктуры, энергетики, транспорта, а также в строительстве аэропорта города Нур-Султана. Кроме того, с 2007 года мы участвуем в проекте "Хорасан" – символе дружбы двух стран", – сказал Ш. Ямазоэ.

На встрече с президентом компании "Тоталь Разведка и Добыча" Касым-Жомарт Токаев отметил продуктивное взаимодействие Казахстана с международной компанией.

Мы успешно сотрудничаем по Кашагану, а также по другим энергетическим проектам. Думаю, в целом все идет хорошо", - сказал глава государства.

В свою очередь, Арно Брейяк поблагодарил президента за встречу и выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество между "Тоталь" и Казахстаном, в том числе в рамках консорциума по освоению месторождения Кашаган.

Я работаю в данном проекте уже много лет, и сейчас мы очень рады видеть высокий уровень добычи на Кашагане. Тем не менее есть потенциал для увеличения производства. Мы готовы внести свой вклад в безопасную и эффективную работу проекта", - отметил руководитель компании.

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