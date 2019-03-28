Нур-Султан. 27 марта. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил обеспокоенность попытками придать резонансным событиям межнациональный подтекст, передает Kazakhstan Today.

Президент отметил, что в активную фазу перешла реформа правоохранительной системы, ключевой задачей которой является неукоснительное обеспечение защиты прав граждан. Текущая ситуация указывает на необходимость усиления взаимодействия и координации работы акиматов и органов правопорядка. Это особенно важно в свете новых полномочий акимов по назначению начальников департаментов полиции.

В последнее время общественный резонанс вызывали правонарушения, по которым не наблюдалось слаженной реакции акиматов и правоохранительных органов на местах. Особую обеспокоенность в этой связи вызывают отдельные попытки придать событиям межнациональный подтекст. Такого рода провокации должны незамедлительно пресекаться как со стороны органов правопорядка, так и идеологическими мерами", - подчеркнул глава государства.

Кроме того, он отметил необходимость системно бороться с коррупцией.

Благодаря мудрой политике Первого Президента - Елбасы, в самые тяжелые времена мы успешно выходили победителями, обеспечивали положительные темпы роста и рост благосостояния населения. Сейчас необходимо сохранить эту динамику по всем направлениям, усовершенствовать подходы к работе и обеспечить качественное выполнение намеченных планов и задач. Главная цель - повысить благосостояние наших граждан и уверенность в будущем", - сказал президент.

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