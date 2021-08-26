Токаев выразил соболезнования близким академика Надирова

Фото: Facebook/Берик Уали

НУР-СУЛТАН. 25 АВГУСТА - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной видного ученого, академика Национальной академии наук Республики Казахстан, общественного деятеля Надира Надирова. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Надир Надиров был одним из основоположников отечественной нефтехимии, внес огромный вклад в усиление научного и экономического потенциала Казахстана. Он занимал активную общественную позицию, способствовал укреплению межнационального согласия в Казахстане, отметил Токаев.

Светлая память о Надире Каримовиче навсегда останется в сердцах знавших его людей, а его имя будет вписано золотыми буквами в летопись казахстанской науки", - говорится в телеграмме главы государства.

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