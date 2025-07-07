Токаев выразил соболезнования Трампу в связи с наводнениями в Техасе

В Казахстане продолжается реализация социально значимых объектов, возводимых за счет возвращенных в страну незаконно выведенных активов

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Астана. 7 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Из Специального государственного фонда на строительство системы водоснабжения в Акмолинской области выделено 21,5 млрд тенге, сообщили в пресс-службе правительства.





На сегодня в регионе реализуется 28 проектов в сфере водоснабжения. В Зерендинском районе на прокладку новых и модернизацию существующих водопроводных сетей предусмотрено 6 млрд 564 млн тенге. Работы ведутся в селах Акадыр, Жылымды, Канай Би, Коктерек, Садовое, Троицк, Васильковское, Өркен, Озен и Баратай.





В самом крупном из них - поселке Өркен, где проживает свыше 1 тыс. человек - строится система водоснабжения протяженностью 6 км. Стоимость проекта - 583 млн тенге.





Кроме того, строительство новых источников водоснабжения и реконструкция существующих систем на сумму более 2 млрд 287 млн тенге осуществляется в 9 районах области. Ввод объектов в эксплуатацию планируется до конца текущего года.





В Сандыктауском районе ведется возведение группового водопровода. Проектом предусмотрена прокладка 22,3 км сетей водоснабжения. На реализацию проекта из Специального государственного фонда выделено 200 млн тенге.





Также ведутся работы по реконструкции Нуринского группового водопровода и строительству водовода из села Покровское в села Талапкер и Кажымукан. Общая стоимость двух проектов 9,5 млрд тенге.





В настоящее время в Акмолинской области доступ к услугам водоснабжения в городских населенных пунктах составляет 99%, а в сельских - 96,6%.