06.07.2025, 14:35 91486
Токаев выразил соболезнования Трампу в связи с наводнениями в Техасе
Президент Казахстана направил телеграмму соболезнования
Фото: Акорда
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Астана. 6 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана направил телеграмму соболезнования президенту США Дональду Трампу, сообщает пресс-служба Акорды.
Токаев выразил соболезнования в связи с разрушительными наводнениями в штате Техас, повлекшими многочисленные человеческие жертвы, в том числе среди детей.
Глава государства передал искренние соболезнования семьям погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
На текущий момент число погибших в результате сильного наводнения в Техасе выросло до 50, 27 детей пропали без вести.
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07.07.2025, 12:43 8421
21,5 млрд тенге возвращенных активов направили на водоснабжение Акмолинской области
Фото: Depositphotos
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Астана. 7 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Из Специального государственного фонда на строительство системы водоснабжения в Акмолинской области выделено 21,5 млрд тенге, сообщили в пресс-службе правительства.
На сегодня в регионе реализуется 28 проектов в сфере водоснабжения. В Зерендинском районе на прокладку новых и модернизацию существующих водопроводных сетей предусмотрено 6 млрд 564 млн тенге. Работы ведутся в селах Акадыр, Жылымды, Канай Би, Коктерек, Садовое, Троицк, Васильковское, Өркен, Озен и Баратай.
В самом крупном из них - поселке Өркен, где проживает свыше 1 тыс. человек - строится система водоснабжения протяженностью 6 км. Стоимость проекта - 583 млн тенге.
Кроме того, строительство новых источников водоснабжения и реконструкция существующих систем на сумму более 2 млрд 287 млн тенге осуществляется в 9 районах области. Ввод объектов в эксплуатацию планируется до конца текущего года.
В Сандыктауском районе ведется возведение группового водопровода. Проектом предусмотрена прокладка 22,3 км сетей водоснабжения. На реализацию проекта из Специального государственного фонда выделено 200 млн тенге.
Также ведутся работы по реконструкции Нуринского группового водопровода и строительству водовода из села Покровское в села Талапкер и Кажымукан. Общая стоимость двух проектов 9,5 млрд тенге.
В настоящее время в Акмолинской области доступ к услугам водоснабжения в городских населенных пунктах составляет 99%, а в сельских - 96,6%.
06.07.2025, 09:22 126811
Глава государства поздравил казахстанцев с Днем столицы
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Астана. 6 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем столицы. Поздравление опубликовала пресс-служба Акорды.
Глубоко символично, что в текущем году праздник совпал с Днем домбры. Этот древний музыкальный инструмент является ярким олицетворением уникального тысячелетнего культурного наследия Великой степи. В то время как Астана стала зримым воплощением динамичного, поступательного прогресса Казахстана и созидательных устремлений нашей нации в будущее", - говорится в поздравлении.
Глава государства добавил, что сегодня столица - это центр общественной, политической и деловой жизни государства, в котором принимаются судьбоносные решения и обретают реальность невероятные идеи и смелые мечты.
Здесь утверждается культ знаний и труда, укрепляется общенациональное единство и согласие. Жемчужина Центральной Евразии, Астана превратилась в бренд современного Казахстана и получила международное признание в качестве востребованной площадки глобального диалога и миротворческих инициатив", - сказал Токаев.
Он подчеркнул, что столица всегда была в эпицентре кардинальных изменений и масштабных реформ.
Уверен, на пути построения Справедливого, Чистого и Сильного Казахстана она сохранит свои флагманские позиции, неизменно выступая в авангарде всеобъемлющих преобразований. Пусть наш любимый город процветает и становится еще краше! Желаю всем согражданам здоровья, счастья и благополучия!" - говорится в тексте поздравления.
05.07.2025, 12:08 310941
Два подростка совершили суицид в Атырау
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Атырау. 5 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Два подростка в Атырау покончили жизнь самоубийством. Сообщается, что им было 15 и 16 лет, сообщает Almaty.tv.
По неподтвержденным данным, тело мальчика было найдено 2 июля в микрорайоне Геолог. Спустя сутки удалось обнаружить тело второго подростка. В настоящее время по факту трагедии ведется расследование. Что побудило их пойти на такой шаг, пока неизвестно", - сообщает телеканал.
Инцидент прокомментировали в областной полиции.
По факту самоубийства двух подростков в Атырау возбуждено уголовное дело и проводится комплексное расследование. Кроме того, проводится тщательное расследование среды, в которой они проживали. Другая информация разглашению не подлежит", - сообщила пресс-секретарь областного департамента полиции Мейрим Ердаулет.
В начале января в Алматы 16-летний подросток покончил жизнь самоубийством.
В начале сентября прошлого года в Казахстане произошла волна резонансных самоубийств. Только в Алматы за неделю сразу три девочки-подростка совершили суицид. Также счеты с жизнью свели два парня, сбросившись с высотки. Позже стало известно еще об одной трагедии - в Астане покончила с собой молодая девушка.
В целом статистика по самоубийствам в Казахстане неутешительная. В 2023 году, по данным организации Wisevoter, Казахстан занял 19-е место из 178 стран - 17,6 случая суицида на 100 тысяч населения.
Ранее эксперты рассказали о причинах детского суицида и пробелах в законодательстве.
05.07.2025, 10:11 323406
Президент назначил вице-министра МИД и новых послов
Фото: МИД РК
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Астана. 5 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Распоряжением главы государства Арман Исетов назначен заместителем министра иностранных дел Республики Казахстан. Другим указом Исетов освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Королевстве Таиланд.
Арман Исетов родился 17 декабря 1975 года в Костанайской области. В 1998 году окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби.
В 2009 году назначен заместителем директора международно-правового департамента МИД, а в 2012 году возглавил этот департамент. В 2018-2022 годах служил первым заместителем постоянного представителя РК при ООН в Нью-Йорке.
До назначения вице-министром иностранных дел с апреля 2022 года являлся послом РК в Таиланде.
Также глава государства произвел кадровые перестановки в дипломатическом корпусе.
Роман Василенко назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Королевстве Бельгия, главой представительства Республики Казахстан при Европейском союзе и в Организации Североатлантического договора (НАТО) вместо Маргулана Баймухана.
Ержан Елекеев назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Государстве Кувейт вместо Азамата Бердыбая.
04.07.2025, 19:26 398691
В ВКО экс-чиновник получил 8 лет за причиненный государству ущерб
Суд удовлетворил исковые требования АО "РЦГЧП ВКО" на сумму 333 386 200 тенге
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Усть-Каменогорск. 4 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Суд № 2 Усть-Каменогорска рассмотрел уголовное дело в отношении председателя правления АО "Региональный центр государственно-частного партнерства Восточно-Казахстанской области", сообщает пресс-служба суда.
Он обвинялся в злоупотреблении должностными полномочиями, хищении денежных средств, незаконном участии в предпринимательской деятельности и легализации денежных средств, полученных преступным путем при реализации проекта "Модернизация систем уличного освещения в городе Усть-Каменогорск и городе Семей". Также рассмотрено дело в отношении двоих сотрудников рабочей группы АО, обвиняемых в пособничестве в совершении вышеуказанных уголовных правонарушений.
Председателем правления АО "РЦГЧП ВКО" Б., при пособничестве руководителя рабочей группы Х., путем принятия не соответствующих технической спецификации светильников и проведения оплаты по ним, причинен ущерб государству на общую сумму 2 266 707 000 тенге", - говорится в сообщении.
Кроме того, Б., Х. и работник рабочей группы П. в период с 6 апреля по 25 июля 2023 года путем подписания фиктивных промежуточных актов совершили хищение путем присвоения и растраты в особо крупном размере на сумму 122 883 000 тенге.
Также в период со 2 сентября 2022 года по 12 декабря 2022 года путем незаконного заключения с подрядчиком дополнения к контракту, завысив стоимость работ, произвел перечисление денег в адрес подрядчика в общей сумме 206 003 200 тенге по завышенным расценкам.
Председатель правления АО "РЦГЧП ВКО" Б. признан виновным, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на 8 лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.
Руководитель рабочей группы АО "РЦГЧП ВКО" Х. признан виновным, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на 8 лет с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.
Работник рабочей группы АО "РЦГЧП ВКО" П. признан виновным, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.
Суд удовлетворил исковые требования АО "РЦГЧП ВКО" на сумму 333 386 200 тенге.
04.07.2025, 15:10 413596
Отстрел сайгаков начался на западе Казахстана
Фото: Depositphotos
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Уральск. 4 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Отстрел сайгаков начался на территории Западно-Казахстанской области, сообщает акимат региона.
Официально начаты работы по регулированию численности сайги. Эти работы продлятся до 30 ноября. Регулирование популяции сайгаков организуется с целью поддержания естественного баланса, предотвращения вреда пастбищным угодьям и защиты сельскохозяйственных угодий", - проинформировали в акимате.
По данным пресс-службы, к работам по регулированию численности сайги привлечено около 40 специалистов, сформировано 4 специальные бригады. Также сообщается, что мясо сайгаков будет доставляться на специально определенные мясоперерабатывающие предприятия.
Напомним, в мае 2023 года в Минэкологии РК сообщили, что, по данным авиаучета, численность сайгаков в Казахстане достигла почти 2 млн.
В связи с якобы слишком возросшей популяцией животных депутаты агропартии "Ауыл" в 2023 году обратились к премьер-министру с депзапросом, в котором предложили пустить часть сайгаков на производство, использовать их рога, мясо и шкуру, тем самым "помочь" фермерам. "Международные эксперты" тоже сочли возможным убой сайгаков в Казахстане.
Заведующий лабораторией биоценологии и охотоведения РГП "Институт зоологии" Константин Плахов в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today прокомментировал предложение депутатов сократить популяцию сайгаков.
Позже сайгаков включили в перечень видов животных, численность которых подлежит регулированию. В связи с этим в Западно-Казахстанской области подготовились к промышленному истреблению сайги. На убой было решено отправить 226 тысяч сайгаков. Их мясо собирались продавать на рынках по 1000-1200 тенге за килограмм.
Зимой 2024 года отстрел сайгаков был временно приостановлен. По данным на май 2025 года, популяция выросла до 4,1 млн особей.
В конце июня 2025 года министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев по итогам обсуждения с фермерскими и крестьянскими хозяйствами Западно-Казахстанской области озвучил принятое решение о регулировании численности сайгаков.
Стоит отметить, что вопрос регулирования численности уникальных животных стал одной из наиболее обсуждаемых тем в казахстанском обществе. Не все казахстанцы поддержали идею уничтожения сайгаков и даже создали петицию об отмене отстрела антилоп. Они считают, что сокращать численность сайги категорически нельзя, ведь после такого вмешательства человека они вновь могут оказаться на грани вымирания.
Ранее на сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "Сайгаки - уникальные животные, которые являются настоящим символом казахской степи. Еще осенью 2023 года сайгу включили в перечень животных, подлежащих регулированию. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным. И Минэкологии объявило, что антилоп будут отстреливать. В феврале прошлого года отстрел сайгаков был временно приостановлен. Считаете ли вы необходимым возобновление отстрела уникальных животных?"
46% участников опроса ответили: "Нет, отстреливать сайгаков нельзя"; 37% выбрали ответ: "Необходимо создать заповедник и заботиться о популяции сайги"; 12% считают, что отстрел необходим, а 5% ответили: "Мне все равно".
04.07.2025, 13:50 419796
Новые правила субсидирования стоимости услуг по подаче воды фермерам вступили в силу в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 4 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство водных ресурсов РК утвердило правила субсидирования стоимости услуг по подаче воды сельскохозяйственным товаропроизводителям.
В документе говорится, что услугу по субсидированию будут оказывать местные исполнительные органы.
Объемы поставленной воды услугополучателям определяются в точке выдела по показаниям приборов учета либо измерительных приборов и установок вододателя либо водопользователя, внесенных в реестр государственной системы обеспечения единства измерений. Размер выделяемых субсидий на 1 (один) кубический метр поставленной воды устанавливается дифференцированно, в процентном соотношении от тарифов, утвержденных в соответствии со статьей 15 Закона Республики Казахстан "О естественных монополиях", - написано в правилах.
Прием заявок осуществляется по месту нахождения земельного участка с 1 мая по 30 ноября (включительно) текущего года за фактически использованный объем воды в течение данного вегетационного периода.
Правила также устанавливают порядок расчета субсидии стоимости услуг по подаче воды сельскохозяйственным товаропроизводителям.
Приказ вступил в действие с 3 июля 2025 года.
04.07.2025, 12:57 419491
Грузовой корабль "Прогресс МС-31" стартовал с Байконура
Стыковка "Прогресса МС-31" с МКС планируется 6 июля
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Байконур. 4 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Вчера со стартового комплекса 31-й площадки космодрома Байконур стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-31", сообщает Роскосмос.
Выведение "Прогресса МС-31" на заданную орбиту, его отделение от третьей ступени ракеты, раскрытие антенн и панелей солнечных батарей корабля прошли в штатном режиме. Стыковка "Прогресса МС-31" к малому исследовательскому модулю "Поиск" российского сегмента Международной космической станции планируется 6 июля в 00.28 мск", - говорится в сообщении.
На "Прогрессе МС-31" планируется доставить 2625 кг грузов на международную космическую станцию, в том числе 1205 кг сухих грузов для экипажа 73-й длительной экспедиции, 950 кг топлива для дозаправки станции, 420 кг питьевой воды для космонавтов и 50 кг азота для пополнения атмосферы МКС.
Также корабль везет на станцию оборудование для научных экспериментов "Виртуал", "Биодеградация", "Фуллерен", "Биополимер", "Импульс" и "Мираж".
На ракету нанесено изображение, посвященное 50-летию советско-американской миссии "Союз - Аполлон".
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